Orbán Viktor is reagált a Trump és Putyin találkozóra – nem rejtette véka alá örömét

Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt a történelmi Trump-Putyin-találkozó után, mely egy újabb lépés az ukrajnai háború lezárásának irányába. A Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója utáni sajtótájékoztatón mind a ké elnök hangsúlyozta a két ország közöttipárbeszéd fontosságát, és bár arról is beszéltek, hogy számos kérdésben közeledtek az álláspontok, erről kevés konkrétumot árultak el.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Így látja a Trump-Putyin-találkozót Orbán Viktor

Facebook-oldalán a magyar kormányfő azt írta:

Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak. Ennek most vége. A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt. Soha rosszabb hétvégét!

Az alaszkai csúcstalálkozó után Trump arról beszélt, hogy most már Volodimir Zelenszkij ukrán elnökön múlik a tűzszünet tető alá hozása, amiben az európai országoknak is szerepet kell vállalniuk, és elmondta azt is, hogy közeledtek az álláspontok számos kérdésben. Az ukrán elnök hétfőn Washingtoban találkozik Trumppal, hogy megvitassák egy esetleges háromoldalú Trump-Putyin-Zelenszkij-találkozó részleteit, valamint azt is, hogy hogyan lehetne véget vetni az immár több mint három éve tartó háborúnak.

Lekerült a napirendről az orosz olaj vásárlói ellen belengetett másodlagos vámok kérdése is.

Orbán Viktor mint ismert már régóta a konfliktus tárgyalásos rendezését sürgeti, mely úgy tűnik egyre közelebb kerül nem kis részben Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseinek köszönhetően.