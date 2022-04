Nyerhet Ukrajna az oroszok ellen háborút vesztő grúz vezető szerint

Miheil Szaakasvili ugyan Grúzia elnökeként elveszített egy háborút Vlagyimir Putyin Oroszországával szemben, ám úgy gondolja, hogy Ukrajna legyőzheti az orosz támadást – derül ki a Reuters írásából.

A politikus később Ukrajnában is élt, sőt helyi kormányzó is volt ott, miközben eredeti hazájában elnöki tevékenységéhez kapcsolódóan hat év börtönbüntetésre ítélték, melyet jelenleg is tölt. Szaakasvili szerint azonban politikailag motivált a büntetése, az ukrán háború kapcsán pedig azt jósolja, hogy Kijev győzni tud és hosszú időre távol kerül Moszkvától.

Fotó: IRAKLI GEDENIDZE / AFP

Az exelnök – aki ukrán állampolgárságot is szerzett, amitől Zelenszkij előde, Petro Porosenko megfosztotta, hogy később a jelenlegi elnöktől azt visszakapja – szerint Ukrajna, Lengyelország mellett fontos tényező lehet majd az európai politikában, ám a börtönből az ügyvédei által kijuttatott iratokban arról nem szól, mire alapozza Kijev győzelméről szóló jóslatát.

Szaaksavili mindemellett Volodimir Zelenszkijt Winston Churchillhez hasonlította, aki Nagy-Britannia miniszterelnöke volt a második világháború alatt.