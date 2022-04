Rejtélyes brit hadifogolyról közölt videót az orosz tévé

Az orosz televíziók állítása szerint újabb brit katona esett fogságba Ukrajnában. A láthatóan sérült, bekötözött kezű és fejű férfiról egy videót is közzétettek, ezen Andrew Hillként mutatkozik be. A Guardian című brit lap szerint egyelőre nem sikerült bizonyosságot szerezni a videó hitelességéről és emiatt a brit külügyminisztérium is vizsgálatot indított.

A brit külügyminisztérium jelenleg próbál információkat szerezni Andrew Hillről, a Guardian szerint a férfi rokonait keresik, hogy segítsenek nekik a beazonosításban.

Azt már korábban is lehetett tudni, hogy szolgálnak brit katonák Ukrajnában. Korábban beszámoltunk arról a férfiről is, aki Mariupol ostromakor adta meg magát az oroszoknak április közepén.

Megszólalt az orosz fogságba esett brit katona édesanyja, Boris Johnsonnak is üzent Aiden Aslin kedden adta meg magát az inváziós erőknek Mariupolban, miután évekig teljesített szolgálatot Ukrajnában.

Nemrég pedig kiderült, hogy egy segélyszervezet segítőiként dolgozó brit férfiakat is elfogtak az oroszok. Paul Urey és Dylan Healy egy dél-kelet ukrajnai város mellett botlott orosz csapatokba. A segélyszervezet közlése szerint nem az ő utasításukra utaztak a háborús zónába, egy nőt és két gyermeket akartak Kijevbe juttatni, amikor eltűntek. A szervezet attól tart, hogy a két brit férfit kémeknek kiáltják majd ki az oroszok.