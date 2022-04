Zelenszkij: Ukrajna nem tett le a NATO-hoz való csatlakozásról

Ukrajna számára csak a győzelem elfogadható

– jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Bret Baiernek, a Fox News Special Report műsorvezetőjének arra a kérdésére, hogyan érhet véget a háború.

Zelenszkijtől azt is megkérdezték, mire lenne hajlandó a békeszerződés érdekében, felvetve az ukrán területek Oroszországnak való átengedésének lehetőségét. Zelenszkij kijelentette, hogy nem hajlandó átadni területeket.

A területi integritás és a szuverenitás kérdése nem képezheti vita tárgyát

– válaszolta.

Az ukrán elnök megismételte azon meggyőződését, hogy Ukrajna hasznos tagja lenne a NATO-nak.

Úgy véli, hiba a NATO részéről, hogy nem akarja felvenni Ukrajnát a tagállamai közé, ugyanis meglátása szerint Ukrajna sokkal erősebbé tehetné a NATO-t.

Az ukrán elnök elmondta azt is, hogy szeretné, ha olyan megállapodást kötnének az Egyesült Államokkal, amely hosszú távú biztonsági védelmet nyújtana Ukrajnának újabb támadások esetén is. Zelenszkij elmondta, hogy az Egyesült Államok fontolóra veszi ezt a javaslatot. Azt is megosztotta, milyen harci eszközökre van szüksége Ukrajnának. Kifejtette, hogy katonáinak nem golyóálló mellényekre és speciális sisakokra, hanem rakétákra és repülőgépekre van szüksége.

Fotó: Handout / UKRAINE PRESIDENCY / AFP

Arra a kérdésre, hogy Putyin mit nyerhet ebben a konfliktusban, Zelenszkij azt felelte, hogy bármit, amit a Nyugat hajlandó adni. Úgy véli, Putyin Ukrajnán túl is folytatná agresszióját Európában, és meg is kaphatja, amit akar, ha most nem állítják meg.

A műsorvezető megemlítette azt is, miszerint Ukrajna helikopterekkel támadott meg egy oroszországi olajraktárt, mire Zelenszkij elmondta, hogy főparancsnokként nem beszélhet az általa kiadott parancsokról.

Vannak dolgok, amelyeket csak Ukrajna katonai fegyveres erőivel osztok meg

– fűzte hozzá.

Az interjú végén Baier megkérdezte Zelenszkijt arról, hogy mi a véleménye arról, hogy egyesek Winston Churchillel hasonlítják össze. "Isten dönti el, mit bírunk elviselni, és úgy gondolom, nem véletlenül vagyok itt. Tudom, hogy túl fogjuk ezt élni" – zárta gondolatait az elnök.