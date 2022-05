Amióta az oroszok kivonultak a Kijevből, a tetoválóművészek egyre nagyobb keresletet tapasztaltak az erőszak és az ukrán ellenállás szimbólumait ábrázoló alkotások iránt – számolt be a The Guardian. Az ukrán tetoválóművész, Mariika – akinek most egy páncéltörő sün van a lábára és egy Molotov-koktél a karjára tetováltatva – a háború alatt végig Kijevben maradt, és megtapasztalta, ahogy a fiatal lányként hallott történetek rémisztő valósággá válnak:

Meg akartam örökíteni ezt a pillanatot. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyesmit kell nekem is átélni. A nagymamám is a háború gyermeke volt, de a történetei olyan távolinak tűntek. Nem hittem volna, hogy velem is megtörténhet, hogy a pincében kell bujkálnom a bombák elől

– mondta.

Mariika szombatonként egy kijevi bulinegyedben gyűlt össze más tetoválóművészekkel együtt, hogy az alkotásaikból befolyó összeggel az ukrán katonákat segítsék.

Bárki jelentkezhet tetoválásra, és annyit fizet érte, amennyivel a háború elleni küzdelmet támogatni tudja.

A háború elején nem tudtunk dolgozni, nem voltak ügyfelek, nem volt mozgásterünk, aztán az emberek elkezdtek érdeklődni a tetoválások iránt, így megszerveztük ezt az eseményt, melyhez minden hétvégén egyre több művész csatlakozik

– mondta a 11 éves tapasztalattal rendelkező Alexander.

Fotó: MAXYM MARUSENKO / AFP

A tetoválóművészeknek már több mint 100 ezer hrivnyát (1,2 millió forintot) sikerült összegyűjteniük az ukrán hadsereg támogatására, és addig folytatják, amíg van rá igény, van elegendő tű és tinta.

Az ügyfelek által kért minták közül nem mindegyik katonai szimbólum. Vannak, akik macskákat ábrázoló tetoválásokkal akarják feledtetni a háború emlékét, mások pedig a háborúra való közvetlen utalás nélkül szeretnék megünnepelni a pillanatot.

A 23 éves informatikus, Fedor hazafias tetoválást szeretett volna, és emlékezni akart erre az időszakra és a hozzá kapcsolódó érzelmekre, de nem akart agresszív szimbólumot választani, ezért a paljanicja szót – az ukrán tradicionális kenyér nevét – tetováltatta a karjára. Mivel az oroszok nehezen tudják kiejteni a szót, az ukránok azzal viccelődnek, hogy a kenyér egy nem hivatalos nemzeti jelszó a potenciális orosz kémek elfogására.

Többen a lakhelyeik szimbólumait kérték. Volt, aki a szülővárosa, Herszon szimbólumát, egy görögdinnyét tetováltatott magára, míg a kijeviek a város jelképének számító gesztenyelevelet választották.

Fotó: ANATOLII STEPANOV / AFP

Mások azonban egyértelműbb ábrákkal akarták kifejezésre juttatni, hogyan változott meg az életük egyik pillanatról a másikra, és drasztikusabb szimbólumok, például páncéltörő rakéták mintái mellett tették le a voksukat. A 23 éves Nasztja például egy Molotov-koktélt eldobó férfimintát tetováltatott magára. „Számomra ez a ellenállás szimbóluma” – mondta.

Mariika férje, Oszkar egy AK47 kalasnyikovból kinövő nemzeti virág, a napraforgó motívumát választotta, kifejezve az előtt az idős hölgy előtt való tisztelgését, aki napraforgómagokat tett az orosz katonák zsebébe, mondván, hogy a magok kivirágoznak, amikor elesnek a csatában. Egyéb népszerű minták közé tartozik például a fegyverekkel hadonászó Volodimir Zelenszkij elnök képe is.