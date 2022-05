Magyarországot is érinti a háború az ukrán külügyi szóvivő szerint

A magyarok által is lakott Kárpátalja elleni orosz rakétatámadás megmutatta, hogy háború nemcsak Ukrajnát, de Magyarországot is érinti, bármennyire is próbálják figyelmen kívül hagyni ezt a tényt Budapesten – közölte Oleh Nyikolenko ukrán külügyi szóvivő csütörtökön a Facebookon.

Mindez arra is rávilágít a politikus szerint hogy Oroszország gonoszságát csak közös erőfeszítésekkel lehet legyőzni, és az csak hiú remény, hogy a politikai engedmények csillapítják Oroszország agresszív étvágyát. Arra is emlékeztetett, hogy Dmitro Kuleba külügyminiszter már korábban kifejtette: nem lesz biztonság és béke Magyarországon, amíg nincs biztonság és béke Ukrajnában.

Menekültszállássá alakított étterem Kárpátalján

Fotó: Joseph Galanakis / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Hozzátette, hogy bár nem akarják, hogy a magyar emberek is olyan borzalmakat éljenek át, mint amilyeneket most az ukránok élnek át, de Európa nem légüres térben létezik, ezért minden európai országnak erőfeszítéseket kell tennie. Ezért a politikus szerint ha Magyarország segít megállítani Oroszországot Ukrajnában, elsősorban saját biztonságát erősíti.

Reményét fejezte ki, hogy Magyarország hozzájárul az Európai Unió egységéhez, egyebek között az orosz kőolajra vonatkozó embargó elrendeléséhez és az Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtáshoz.

Kedd este Oroszország a hegyvidéken fekvő volóci vasútállomás melletti transzformátorállomás ellen intézett rakétatámadást. Ezzel először hajtottak végre csapást Kárpátaljai terület ellen az orosz erők. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a támadás következtében senki sem sebesült meg.