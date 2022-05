Újabb országok nyílnak meg

Noha a koronavírus-járvány még mindig okoz világszerte problémákat, összességében globálisan egyre inkább visszaszorulóban van a fertőzés. Mindennek következtében Új-Zéland is hamarosan – július 31-én, az eredeti terveknél két hónappal korábban – megnyitja határait a nemzetközi utazók előtt – olvasható a CNN oldalán. A szigetország bejelentésével egy napon az ország miniszterlnöke, Jacinda Ardern pozitív koronavírus-tesztről számolt be, ám tünetei enyhék a Reuters szerint.

Japán is lazításra készül, a szigorú szabályok a határokon júniustól enyhülhetnek, ám pontos részleteket ezzel kapcsolatban csak később közölnek. Nyitásra készül a polinéziai szigetország, Szamoa is augusztustól, ám ők is csak később nyújtanak ezzel kapcsolatban pontos tájékoztatást, míg Európában a koronavírussal kapcsolatos repülésbiztonsági protokoll május 16-tól nem ajánlja többé a kötelező maszkviselést a repülőgépeken.