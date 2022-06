Az USA arra kéri Oroszországot, hogy ne zárja be a moszkvai nagykövetséget

A Reuter írta meg, hogy Vlagyimir Putyin az orosz történelem fordulópontjának minősítette az Ukrajna elleni inváziót.

Szerinte ez egy lázadás az Egyesült Államok hegemóniája ellen.

John J. Sullivan, az Egyesült Államok még Donald Trump által kinevezett oroszországi nagykövete az orosz állami TASZSZ hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy Washingtonnak és Moszkvának fenn kell tartania a kapcsolatokat, nem szabad bezárniuk egymás nagykövetségeit.

Az Egyesült Államok moszkvai nagykövetsége. Fotó: Sputnik via AFP

Meg kell őrizni a lehetőségét, hogy ha kell, akkor beszélhessünk egymással

- mondta Sullivan. Hozzátette, hogy a nyugati országoktól is önmérsékletet kér, vagyis azt, hogy ne vegyék le Lev Tolsztoj műveit a könyvespolcokról és ne utasítsák el Pjotr Csajkovszkij zenéjét.

Az USA és Oroszország diplomáciai kapcsolatai 1933-ig nyúlnak vissza, tehát a hidegháború válságai, kémbotrányai és szélhámosságai sem tudták megszakítani. Félő, hogy a mostani konfliktust viszont nem fogják túlélni a kapcsolatok. Oroszország arra hajlik, hogy feladja nyugati kapcsolatait és kelet, Kína és India felé forduljon a jövőben.

A nyilatkozat háborúban Antony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere a múlt hónapban egy megbeszélésen állítólag úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Putyin figyelmébe szeretné ajánlani Taylor Swift We are never ever getting back together című slágerét. Ezzel kapcsolatban Sullivan a TASZSZ-nak azt mondta, hogy a nyugati országoknak is be kell látni, hogy nem szakadhatnak meg a kapcsolatok Oroszországgal.

Megtehetik, hogy bezárják a követségeket, de ez hatalmas hiba lenne

- mondta Sullivan. Hozzátette, hogy moszkvai nagykövetséget csak akkor szabad bezárni, ha már nem lenne biztonságos a működése. A nagykövet reményeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egyszer ismét elindulhat a közeledés a két ország között.