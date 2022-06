A Kínai Kommunista Párt sanghaji vezetője szombaton győzelmet hirdetett a Covid-19 járvány felett.

Megnyertük a Sanghaj védelméért folytatott háborút a coviddal szemben

– jelentette ki Lí Kviang a párt sanghaji kongresszusán. A kínai nagyvárosban nem azonosítottak új koronavírus-fertőzöttet pénteken, sem tünetmentes, sem tüneteket produkáló új beteget nem találtak. A SARS-Cov-2 omikron vírusvariánsa által indított, most lecsengő járványhullám február végén érte el Sanghajt, azóta a kormány által kihirdetett zéró-covid politika értelmében a várost vesztegzár alatt tartották. A teljes lezárást június elsején oldották fel, részleges korlátozások azóta is érvényben vannak.

Pekingben is javult a járványhelyzet

A kínai fővárosban is javult a járványhelyzet. Pekingben szombaton nyitottak újra a májusban bezárt általános és középiskolák, a tanulók újra jelenléti oktatáson vehetnek részt. Az óvodák június negyedikén nyithatják meg a kapuikat. A fiatalok sporttevékenységet még korlátozzák, testnevelés órákat és sporteseményeket zárt térben csak azokban a körzetekben tarthatnak, ahol legalább egy nem találtak új covid-fertőzöttet.

Pekingben azonban még koránt sem tért vissza a régi, megszokott kerékvágásba az élet: a város 25 millió lakójának hétvégente jelentkeznie kell kötelező PCR-tesztre, és július végéig még biztosan együtt kell élnie számos korlátozással, mint például azzal is, hogy továbbra sem ehet étteremben.

Fotó: LIU JIN / AFP

Sencsenbe csak most érkezett meg az omikron-hullám

A dél-kínai iparvárosban, Sencsenben szombaton jelentették be a hatóságok, hogy ideiglenesen bezárják a mozikat, parkokat és visszavonják minden közösségi rendezvény engedélyét Fucian városrészben, ahol fél tucat új fertőzést regisztráltak előző nap. A szolgáltatások elérhetőségét is korlátozzák a mintegy másfél millió lakosú városrészben található a város kormányzati negyede és pénzügyi központja is: a középületek csak 24 óránál nem régebbi, negatív covid-teszttel látogathatók, és a közszolgáltatások, mint például a tömegközlekedés is csak így vehető igénybe. Az éttermek befogadóképességük felén üzemelhetnek Sencsen központjában.