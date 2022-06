A színésznő láthatóan anyagi problémákkal küzd, miután 8,4 millió dollár összegű kártérítéssel tartozik ex-férjének, Johnny Deppnek – tudatta a New York Post.

Heardöt farmerben és egy túlméretezett fehér pólóban kapták lencsevégre ruhavásárlás közben. A 36 éves színésznőre állítólag súlyos anyagi terhet róttak a rágalmazási perrel kapcsolatos magas jogi költségek, amelyet a rá kiszabott pénzbüntetés csak tovább súlyosbított – állították a június elején a Postnak nyilatkozó források. Ezenkívül Heard ügyvédje, Elaine Bredehoft is megerősítette, hogy a színésznő nem tudja finanszírozni a kiszabott bírságot.

A vásárlásra nővére, Whitney Henriquez is elkísérte, aki tanúskodott is a színésznő mellett. Azt nem lehet tudni, hogy Heard mit vásárolt a TJ Maxxben, ha egyáltalán vett is bármit. A New York-i Bridgehampton környéke ugyanakkor nem az olcsó ingatlanárakról híres, így nem valószínű, hogy Heard a diszkontláncnál fogja kimeríteni a hitelkeretét.

Több forrás is úgy véli, hogy Heard a lakástulajdonosi biztosítására támaszkodott, hogy fedezze a perrel kapcsolatos ügyvédi költségeket. Depp 50 millió dollárra perelte be Heardet, miután Heard a Washington Postban megjelent 2018-as véleménycikkében azt állította, hogy "a családon belüli erőszakot képviselő közszereplővé" vált. Depp mindhárom, volt feleségével szemben indított pert megnyerte.

Heard nettó vagyonát 1,5 és 2,5 millió dollárra becsülik – ami csak a töredéke annak, mint amennyivel most Deppnek tartozik. A bírósági tanúvallomásból kiderült, hogy Heard 1 millió dollárt kapott a 2018-as Aquaman című filmért, és további 2 millió dollárt a jövőre bemutatásra kerülő folytatásért, melyből végül kiírták a rendezők.