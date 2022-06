Kreml: Putyin rendkívül fontos beszédet fog tartani

Vlagyimir Putyin orosz elnök június 17-én, pénteken részt vesz a szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő korábban kijelentette, hogy a fő esemény Putyin részvételével a fórum plenáris ülése lesz, amelyet pénteken tartanak meg. Az orosz elnök beszédet mond, és válaszol a résztvevők kérdéseire. A rendezvény a tervek szerint körülbelül két órán át tart – írja a TASZSZ orosz hírügynökség.

Peszkov szerint az elnök beszéde rendkívül fontos lesz.

A gazdaságokat túszul ejtette a politika, és sok országban a politikusok óriási számú hibát követtek el a koronavírus közepette

– fogalmazott a Kreml szóvivője.

Fotó: OLGA MALTSEVA / AFP

Jurij Usakov orosz elnökhelyettes a hét elején azt mondta újságíróknak, hogy Putyin a beszédében értékelni fogja a globális politika és gazdaság helyzetét, és megosztja a többpólusú gazdasági modell kialakításának lehetőségeit.

Az orosz hírügynökség szerint néhány szokásos eseményt megváltoztatnak, például

nem kerül sor Putyin hagyományos találkozójára a globális hírügynökségek vezetőivel. Ehelyett katonai tudósítókkal, hírosztályvezetőkkel, valamint az orosz tévé, nyomtatott és internetes média vezetőivel találkozik. A találkozó nagy részét zárt ajtók mögött tartják.

Az orosz elnök továbbá találkozik Kaszim-Zsomart Tokajev kazah és Vahagn Hacsaturjan örmény elnökkel, valamint Milorad Dodikkal, Bosznia-Hercegovina államelnökségének szerb tagjával, ugyanakkor nem szerepel külön találkozó az úgynevezett Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság vezetőivel.

Peszkov korábban azt is közölte, hogy

Putyin nem hirdet általános mozgósítást Oroszországban a szentpétervári fórumon

– erről már a Pravda írt. Korábban a Bloomberg június 15-én magas rangú uniós forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az Ukrajna elleni orosz invázió első 100 napjában Oroszország elköltötte katonai potenciáljának nagy részét, így néhány hónapon belül le kell lassítania az offenzívát. A cikk emellett azt is írta, hogy az általános mozgósítás lehetősége is felmerült a Kreml részéről.