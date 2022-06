Ankara hivatalos kérésének eleget téve ezentúl Türkiye néven fogják emlegetni Törökországot az Egyesült Nemzetek Szervezetében (ENSZ) – írja a BBC.

Recep Tayyip Erdogan török elnök beszédet mond Bakuban 2022. május 28-án. Fotó: AYTAC UNAL / Anadolu Agency via AFP

A névváltoztatásra több nemzetközi szervezetet is felkérnek a törökök az elnök által tavaly év végén indított arculatcsere részeként. „Türkiye képviseli és fejezi ki legjobban a török nép kultúráját, civilizációját és értékeit” – mondta Recep Tayyip Erdogan török elnök decemberben.

Az ENSZ közölte, hogy a változtatást azonnal végrehajtotta, amint megkapta a kérést.

A legtöbb török már most is Türkiye néven ismeri országát, az angolosított megnevezést (Turkey) azonban széles körben használják, még az országon belül is.

Az új márkaépítés részeként a „Made in Türkiye” felirat minden exportált terméken szerepel majd, januárban pedig turisztikai kampányt indítottak a „Hello Türkiye” jelmondattal.

A lépés fogadtatása vegyes volt. Míg egyes kormánytisztviselők támogatják, mások szerint pusztán hatástalan figyelemelterelésről van szó, amelyre a gazdasági válság közepette a jövő évi választásokra készülő elnöknek van szüksége.