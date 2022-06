Stoltenberg: évekig is eltarthat a háború

Senki nem tudja, milyen hosszú lesz a háború, de fel kell készülni arra, hogy évekig tart – mondta el Jens Stoltenberg a Bild am Sonntag című vasárnapi német lapnak. A NATO-tagországok nem lankadhatnak, a segítséget folyamatosan biztosítaniuk kell, akkor is, sok költséggel jár, nemcsak a katonai támogatás, hanem az emelkedő energia- és élelmiszerárak miatt is – húzta alá.

Ezek a költségek össze sem hasonlíthatók azzal az árral, amelyet az ukránok fizetnek emberéletekkel nap mint nap, és ha Vlagyimir Putyin orosz elnök azt a tanulságot vonja le az Ukrajna elleni háborúból, hogy nyugodtan folytathat mindent ugyanúgy, mint a 2008-as grúziai háború és a Krím félsziget 2014-es megszállása után, akkor "mi fizetünk még sokkal nagyobb árat" – mondta Stoltenberg.

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára sajtótájékoztatót tart Brüsszelben 2022. június 16-án.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A harminc országot összefogó katonai szövetség június végi madridi csúcstalálkozójáról elmondta, hogy

a NATO-nak is változni kell, ha a világ változik, a világ pedig veszélyesebb lett.

Ezért a találkozón rögzítik, hogy Oroszország már "nem partner, hanem veszélyt jelent biztonságunkra, békénkre és stabilitásunkra". Mint mondta, a szövetség új stratégiáját rögzítő dokumentumban Kínával is foglalkoznak, mert "felemelkedése kihívást jelent érdekeink, értékeink és biztonságunk számára".

A finn és svéd csatlakozási folyamattal, illetve Törökország fenntartásaival kapcsolatban kiemelte, hogy a két skandináv ország tagfelvételi kérelme történelmi pillanat, amelyet meg kell ragadni, hiszen "a csatlakozás nemcsak Finnországot és Svédországot, hanem mindannyiunkat erősítene". Ugyanakkor Törökország nem csupán "fontos NATO-ország" egy stratégiai fontosságú területen, Európa, Oroszország, Irak és Szíria között, hanem minden tagországnál többet szenvedett a terrortól, ezért "nagyon komolyan vesszük aggodalmait" – jelentette ki.