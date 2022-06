Az adóhatóság a napokban tette közzé a 2021-es tevékenységét összefoglaló kiadványát. Az évről évre megjelenő kötetben a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) összefoglalja az előző év ellenőrzési fókuszterületeit és tapasztalatait, amelyeket statisztikákkal is alátámaszt. A Deloitte Legal adóperes ügyvédjei az évkönyv legérdekesebb részeiből válogattak.

Fotó: NAV

Adóellenőrzések számokban

A NAV ellenőrzési kedve 2021-ben sem hagyott alább,

összesen 151 073 ellenőrzést folytatott le, ami 5 százalékos növekedés a korábbi évhez képest .

A vizsgálatok nagy része 93 százaléka jogkövetési vizsgálat volt, 7 százalékban pedig lezárt időszakot eredményező adóellenőrzést folytatott le a hatóság.

Összesen 438,9 milliárd forint fizetési kötelezettséget állapított meg az adózóknál, aminek több mint a felét adó- és mulasztási bírságként, illetve késedelmi pótlékként vetette ki.

Jellemzően száz ellenőrzésből 13 esetben találnak olyan körülményt, ami miatt végül adómegállapítást tesznek - mondta a Ramocsa Dávid, a Deloitte Legal Ügyvédi Iroda adóperes csoportjának ügyvédje. Kiemelte: ezeknek a megállapításoknak a 89,5 százaléka áfa adónemben történik. Ez egy növekvő tendenciát mutat az elmúlt időszakban, két évvel ezelőtt ez az arány ugyanis még 82,9 százalék volt.

Az építőipar és az e-kereskedelem is górcső alá került

Az adóhatóság több csoportot is az ellenőrzései középpontjába helyezett. Ilyen csoportba tartoznak a kiemelt és legnagyobb adóteljesítményű adózók. Esetükben a tavaly lezárt ellenőrzések felében tett megállapítást az adóhatóság. Ezeket a megállapításokat jellemzően téves jogértelmezés, illetve emberi hiba alapozta meg. Összességében megállapítható, hogy a nagy cégeknél általában talál valamilyen megállapítást eredményező hibát az adóhatóság.

Az építőipar is évek óta fokozott adóhatósági figyelem alatt áll. Ebben a szektorban az ellenőrzések közel negyede zárult adómegállapítással.

Az adókövetkezményeket és a büntetéseket elsősorban be nem jelentett alkalmazottak és mesterséges alvállalkozói láncolatok miatt szabták ki.

A NAV 2022-es ellenőrzési terve szerint kiemelt ellenőrzési területbe tartoznak az elektronikus kereskedelem résztvevői. Őket már 2021-ben is célzottan ellenőrizték. Érdekesség, hogy ebbe a körbe tartozó adózóknál az adóellenőrzések 90 százalékában megállapítást is tett a NAV.

A vámellenőrzések száma is növekedett 2021-ben. Ezen a területen továbbra is jellemző, hogy a kiszabott vám és büntetések nagy része néhány kiugró tételhez tartozik. A tavaly kiszabott összeg közel 80 százaléka is mindössze 13 tételhez kapcsolódott.

Pest megye a fókuszterület

Az adóhatóság az ország gazdasági adottságai miatt jellemzően a fővárosban és Pest megyében a legaktívabb. Tavaly is így volt, ezek az igazgatóságok folytatták le ugyanis a tavalyi ellenőrzések több mint harmadát.

A fővároson és környékén túl az adóhatóság kifejezetten sok ellenőrzést indított Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében.

Az említettek mellett a kiszabott összegek tekintetében Csongrád és Veszprém megye is kiemelkedik.

„Mivel a költségvetési szigor a következő évek egyik központi gazdasági témája lesz, várhatóan az ellenőrzések száma is növekedni fog. Érdemes ezért proaktívan készülni az adóhatóságtól érkező megkeresésre a következő időszakban” – mondta Balázsi Ákos, a Deloitte Legal Ügyvédi Iroda adóperes csoportjának ügyvédje.