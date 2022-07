Amber Heard ügyvédjei által arra kérte a bíróságot, hogy semmisítse meg az ítéletet a volt férje, Johnny Depp elleni rágalmazási perben, és vagy utasítsa el az ügyet, vagy rendeljen el új eljárást – írja a CNN.

A Virginia állambeli Fairfax County kerületi bíróságán július 1-jén kelt iratokban Heard ügyvédei azt állítják, hogy

a Deppnek ítélt kártérítés túlzott mértékű volt, és nem támasztják alá a tárgyaláson bemutatott bizonyítékok.

Fotó: Samuel Corum / AFP

Heard ügyvédjei szerint helytelen volt a bíróság arra vonatkozó döntése, amely szerint nem említhették meg, hogy Depp 2020-ban elvesztette a rágalmazási perét a Sun című brit bulvárlap kiadója ellen. A lap azt állította, hogy Depp bántalmazó férj volt, ez vezetett végül a Heard és Depp közötti perhez. A színésznő ügyvédjei azt is állítják, hogy Depp és csapata nem tudta bizonyítani a tényleges hírnévvesztés vagy anyagi kárt Heardnek a The Washington Post című, a virginiai ügy középpontjában álló véleménycikke miatt, és hogy Deppék nem tudták bizonyítani, hogy Heard rosszindulatúan cselekedett volna. Azt is megjegyezték, hogy ellentmondásos adatot találtak az esküdtekről megküldött dokumentumokban. A 15-ös esküdt ugyanis 1970-ben született a feltüntetett 1945 helyett,

így Heard ügyvédei megkérdőjelezik, hogy az esküdtet megfelelően átvilágították-e egyáltalán.

Johnny Depp júniusban nyerte meg volt felesége, Amber Heard ellen indított rágalmazási perét, 15 millió dollár kártérítést ítélt neki a bíróság. A színész becsületsértési perében

10 millió dollár kártérítést ítéltek neki az őt ért anyagi veszteségek miatt, valamint további 5 millió dollár büntető kártérítést, amelyet olyan esetekben ítélnek oda a sértettnek, amikor a bíróság a társadalomra nézve különösen veszélyes magatartást fél felfedezni a vádlott kapcsán.

Johnny Depp 50 millió dollárra perelte Heardet, miután Heard 2018-ban megjelentette cikkét a The Washington Postban, amely szerint nem elég, hogy családon belüli erőszak áldozata, hanem bátor kiállását a nők elleni erőszak ügyében nyilvános támadások és ellenszenv követte, aminek véleménye szerint meg kell változnia. A színész sérelmezése szerint a megjelentetett cikk hatalmas törést okozott a karrierjében és személyének megítélésében. Heard sem aprózta el a visszaperelés összegét, szerinte a kitalált vádak miatt 100 millió dollár illeti őt volt férjétől.