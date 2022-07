Európának ismét lépnie kell a koronavírussal szemben a WHO szerint

Fel kell pörgetni ismét az oltásokat és visszahozni a maszkviselési kötelezettséget Európában az Egészségügyi Világszervezet (WHO) regionális igazgatója, Hans Kluge szerint, aki a Reutersnek adott interjút.

Fotó: Jakub Porzycki/AFP

A szakember elmondta, hogy amennyiben a kontinens országai szeretnék elkerülni, hogy a koronavírus omikron variánsának BA.5-ös alvariánsa térdre kényszerítse egészségügyi rendszereiket ősszel és télen, akkor már most lépni kell.

A múlt héten közel három millió fertőzöttet találtak Európában, ami a globálisan feljegyzett esetek majdnem fele.

A kórházba kerülők száma duplázódott ugyanezen időszakban és közel 3 ezren halnak meg hetente a betegségben Kluge szerint, aki a második emlékezető oltást, a maszkviselés ösztönzését és a jobb szellőzés elősegítését javasolta a fertőzéssel szemben.

Mindezek megelőzhetik, hogy ismét lezárásokra legyen majd szükség.

A vírus sosem tűnt el, tette hozzá, sőt sajnálatos módon tovább mutálódik és terjed és továbbra is sok életet követel. Éppen ezért az infláció visszatérése vagy épp az elmúlt két és fél év alatt felhalmozott új adósságok ellenére is a kormányoknak további beruházásokat kell eszközölniük az egészségügyben a WHO tisztviselője szerint.