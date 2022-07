Egy ötven helyszínből álló listát publikált a világ legszebb helyeiről a Time. A felsorolás kialakításban tudósítók nemzetközi hálózata segédkezett. A listán egyaránt megtalálhatóak klasszikus, híres turistaközpontok és az utazók által eddig leginkább felfedezetlen helyszínek is.

Európa

Nagy-Britanniából két helyszín került fel a listára. Az angol falvak és vidék értékeit magába foglaló Devon település és a skót Syke szigeten található Portree város. Nyugat-Európai városok közül a Marseilles (Franciaország), Koppenhága (Dánia), Skellefteå (Svédország) és Valencia (Spanyolország) érdemelt meg pozíciót a felsorolásban.

Valencia

Fotó: Shutterstock

A klasszikus dél-európai országokból az olasz Calabria tartomány, az ókori görög város Szaloniki és a portugál Alentejo régió valamint Madeira szigetvilága szerepel a listán. A listán továbbá helyet kapott a cseh síparadicsom, Dolni Morava, a litván erődváros, Kaunas és Isztambul történelmi központja is.

Észak-Amerika

Az Egyesült Államokban a Time magazin a felkapott nyugati parti városok közül Portlandet és San Francisco-t ajánlja. A listán szerepel még a szebb napokat is megélt Detroit, a Utah államban található Park City síparadicsom és Miami tengerpartja.

Park City

Fotó: Shutterstock

Kanadából Toronto és a British Colombia tartományban található kis szörfös falu, Tofino található a felsorolásban. Grönlandon található a lista következő szereplője, Illuissat, ahonnan kitűnő panoráma nyílik a Disko-öbölre, amit az Északi sarkkör Grand Canyonjaként szoktak emlegetni. A felsorolásban helyet követelt magának még a mexikói Riviera Nayarit tengerparti központ és Jamaica tengerpartja is.

Dél-Amerika

Argentínából Salta városa, az észak-nyugati hegységekben található El Chaltén falu keltette fel a Time figyelmét.

Két vulkanikus szigetcsoport, Ecuadorhoz tartozó Galápagos-szigetek és a Chiléhez tartozó Húsvét-szigetek is megérdemelték azt, hogy felkerüljenek az 50 legszebb hely közé.

A listán szerepel még a kolumbiai főváros, Bogotá és a nyüzsgő brazil metropolisz São Paulo is.

Ázsia

Indiából Kerala és Ahmedabad szerepel az ajánlások között, csakúgy, mint Japán Kjúsú és Setouchi szigetei.

Szöul, a dél-koreai főváros is a legjobb helyek között szerepel. A listán megtalálható továbbá az indonéz Bali és a Fülöp-Szigetekhez tartozó Boracay szigete is. A Bhután egész területét lefedő vasútvonal és a Selyemút üzbegisztáni részeit is érdemesnek találták a készítők arra, hogy a felsorolásba kerülhessenek.

A Közel-Keletről a 2022 Labdarúgó Világbajnokságot megszervező Katar és a fővárosa, Doha is felkerült a listára. Az Egyesült Arab Emirátusokban található Ras Al Khaimah fényűző városát is mindenképpen érdemes meglátogatni a lista készítői szerint.

Koppenhága

Fotó: Shutterstock

Ausztrália és Óceánia

A Nagy-korallzátony, az ausztrál Fremantle kikötőváros és az extrém sportok új-zélandi központja, Queenstown is megtalálható a felsorolásban.

Afrika

Afrikából Nairobi, Kenya fővárosa és Kigali, Ruanda fővárosa fedezhető fel a listán a városi célpontok közül. A borászatairól híres dél-afrikai Franschoek és a zambiai Zambezi Nemzeti Park és a zimbabwei Hwange Nemzeti Park is felkerült a listára.

Két különleges helyszín is szerepel a felsorolásban, az egyik az Északi-sark, míg a másik a Nemzetközi Űrállomás, ami úgy felelt meg a listaállítás kritériumainak, hogy az idei évben éppen alacsony Föld körüli pályán kering.