Putyin: Oroszország még csak most lendül be Ukrajnában

Rendkívül harcias beszédet mondott csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki a nyugatot is arra bíztatta, hogy próbálják csak meg legyőzni Oroszországot a harctéren – írja a Reuters.

Mint mondta, a nyugat az utolsó ukránig kíván harcolni, ami tragédia az ukrán nép számára,

de úgy tűnik erre tartanak a történések. Oroszország szerint az ország gazdaságát porba sújtó szankciókkal a nyugat gyakorlatilag proxy-háborút folytat ellenük, ahogy az Ukrajnának szállított fegyverek is ezt a célt szolgálják.

Fotó: DMITRY AZAROV

Az orosz elnök szerint azonban Oroszország csak most kezd belelendülni a háborúskodásba, és mindenki jobban teszi, ha elhiszi, még komolyan ek se kezdték azt. Ugyanakkor hozzátette, hogy nem utasítják el a béketárgyalásokat. Figyelmeztetett arra is, hogy minél tovább tartanak a harcok, annál nehezebb lesz a tárgyalás is.

Mindazonáltal hetek óta ez az első alkalom, hogy Moszkva a diplomácia lehetőségét felveti,

miután az elmúlt hetek kommunikációját az az állítás határozta meg, hogy az ukránokkal folyó tárgyalások összeomlottak.

A február 24-i támadás óta az orosz csapatok nagy darabokat hasítottak ki Ukrajnából, így vasárnap például bejelentették, hogy sikerült a teljes Luhanszk régiót ellenőrzésük alá vonni. Ugyanakkor az előrenyomulás a vártnál lassabb volt és a támadó haderő véres fejjel vonult vissza Kijev és a második legnagyobb ukrán város Harkiv ostroma után.