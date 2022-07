Egész Európában beláthatatlan károkat okoz a mezőgazdaságban a történelminek számító forró és száraz időjárás. A komoly terméscsökkenéssel járó időjárás azért rendkívüli, mert példátlan módon nemcsak bizonyos térségeket sújt, hanem a kontinens szinte egészét. Az előrejelzések egyelőre nem adnak okot a bizakodásra, sőt, a következő napokban újabb hőhullám tovább ront a helyzeten.

Az aszály várhatóan jelentős terméskiesést okoz az Európai Unió legnagyobb élelmiszer-termelő vidékein. A pusztító időjárás tovább fokozza az orosz–ukrán háború miatt kialakult piaci pánikot és várhatóan az árak további emelkedéséhez vezet.

Az európai gazdáknak már az elmúlt időszakot meghatározó energia-, takarmány- és műtrágyaár-robbanás is jelentős költségnövekedéssel járt, így az aszály okozta pusztítás miatt egyes térségekben uniós és nemzeti szintű beavatkozásra is szükség lehet.

Az áremelkedést a lakosság is megérzi, a várakozások szerint a magas inflációhoz érdemben hozzájáruló élelmiszerár-emelkedés az olcsóbb termékek felé tereli a keresletet.

A szárazság a szántóföldek mellett a kertészetekben, a halgazdaságokban, a vízgazdálkodás területein, az erdőgazdaságokban, a háztáji veteményesekben, valamint az energiatermelésben is jelentős károkat okoz.

Európa önellátása nincs veszélyben

A súlyos károk ellenére nem kerül veszélyben az önellátás, sőt, az Európai Uniónak jelentős gabonakészletei vannak, így az export az alacsonyabb termésátlagok ellenére jelentősen meghaladhatja a tavalyi mértéket.

Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az aszály 2,5-3 százalékos hozamcsökkenést eredményez a legfontosabb gabonanövényeknél, így a termésátlagok a többfelé megnövelt termőterület ellenére alulmúlják a 2021-es szintet. Ezt részben kompenzálja a bioüzemanyagok iránti keresletcsökkenés és a takarmány-előállítás eddigieknél mérsékeltebb alapanyagigénye.

A gabonaexport a nehézségek ellenére várhatóan 14 százalékkal meghaladja a tavalyit, amely részben tompíthatja az Ukrajnában ragadó készletek okozta globális élelmiszerkrízist.

Fotó: Lioc Venance / AFP

Történelmi rekordot érhet el az idén az unió napraforgótermése. Az alacsonyabb víz- és műtrágyaigényű növény termőterülete – elsősorban az orosz–ukrán háború hatására – közel nyolc százalékkal nőtt, a termés várhatóan meghaladja a 11 millió tonnát. Szintén jelentősen bővült a fehérjenövények termőterülete, a kivitel így 19 százalékkal haladhatja meg a tavalyit.

Minden területen pusztít az aszály

A kontinenst sújtó szárazság nemcsak az élelmiszerpiacokra gyakorol jelentős nyomást, de szinte minden területen fokozza a károkat. A száraz és forró időjárás Dél-Európa nagy részén komoly erdőtüzeket okoz, növelve a károsanyag-kibocsátást.

Olaszországban rendkívüli állapotot hirdetett a kormány. A gazdák mintegy 30 százalékos terméskieséssel számolnak – írja a Politico. A szárazság közvetve is pusztít: a Pó folyó rekordalacsony vízszintje miatt tilos a mezőgazdasági területek öntözése, emellett a vízierőművek kapacitása is csökkent. Az alacsonyabb energiatermelés az energiaválság közepette tartósan magasan tartja az árakat, és ez a terméskiesés mellett további jövedelemcsökkenést okoz a termelőknek.

Az állattartók kilátásait is rontja a szárazság. A csapadékhiány a gyepterületek és a legelők elszáradását okozza. Az állattartóknak emiatt fokozniuk kell a takarmányozást, a magas takarmányárak közepette is.

Az Európai Bizottság várakozásai szerint az időjárás, a piaci árak emelkedése és az állatbetegségek továbbra is rontanak a kilátásokon: a sertéságazat termelése az idén várhatóan 4,7 százalékkal zsugorodik. A többi állati termékpályán a piaci viszontagságok ellenére a jelenlegi szint fenntartása várható.

Ezermilliárdos kár Magyarországon

Hazánkban is hatalmas pusztítást okoz a csapadékhiány. Jakab István, a Magosz elnöke Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy a 800 milliárd forintot is elérheti az aszálykár. Az őszi búza átlaghozama országosan a tavalyi, hektáronkénti hat tonna után az idén a négy tonnát sem éri el.

Ahogy arról a VG is beszámolt, a Dunától keletre óriási a baj, már a kalászosok is gyenge hozamot hoztak, a kapásnövények pedig gyakorlatilag teljesen felsültek – figyelmeztetett a gazdaszövetség elnöke. A szálastakarmány mennyisége is jóval kevesebb lesz, az állatokkal sok helyen már most a téli takarmányt etetik fel. Jakab István kiemelte:

minden eszközzel segíteni kell a termelőket, hiszen emberemlékezet óta nem volt ekkora aszály.

Már vannak felajánlások arra, hogy a Dunántúlról Kelet-Magyarországra hoznak bálákat. Kiemelt hangsúlyt kell kapjon a vízvisszatartás, akár duzzasztással is, emellett fel kell tölteni vízzel a csatornákat.

Nagy István agrárminiszter kezdeményezésére az Európai Unió Mezőgazdasági és Halászati Tanácsa is foglalkozik a hazai aszályhelyzettel. A tanács elé terjesztett dokumentumban a tárcavezető kiemeli: július első napjaiban háromszor akkora területre jelentettek be aszálykárt a gazdák, mint tavaly.

Hazánk a károk mérséklése érdekében az agrár-környezetgazdálkodási kifizetéshez kapcsolódó kaszálási korlátozások feloldását, valamint az öntözési beruházásokhoz kapcsolódó szabályozás rugalmasabbá tételét kérte az Európai Bizottságtól.