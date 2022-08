Az Egyesült Államokban a következő tíz évben egy újabb polgárháború robbanhat ki, legalábbis ezt gondolja az amerikaiak több mint 40 százaléka egy új tanulmány szerint. A YouGov és az Economist közös tanulmánya szerint Donald Trump volt amerikai elnök szimpatizánsai az utcára vonulhatnak, ha a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) által indított nyomozásban végül bűnösnek találják a politikust. Ez pedig akár háborús helyzetet is hozhat.

A politikai megosztottság ugyanis még tovább nőtt a tavalyi, döbbenetes ostrom után, amikor Trump hívei megostromolták a Capitolium épületét Washingtonban a választási eredmények miatt. A tüntetések során többen meghaltak, később pedig több olyan rendőr is öngyilkosságot követett el, aki érintett volt az ügyben – írja a Guardian.

A szakértők szerint az amerikai társadalomban akkora az ellentét, amelyhez hasonló utoljára az 1861 és 1865 között zajló – nagyjából egymillió halálosa áldozatot követelő – polgárháború előtt volt tapasztalható.

Arról, hogy ez az ellentét vezethet-e fegyveres konfliktushoz ismét, megoszlanak a vélemények, ám sokak szerint nagyon is efelé tart a folyamat.

Ezt támasztja alá a már említett kutatás is. Az ebben megkérdezett amerikaiak 65 százaléka szerint erőszakosabb lett a politika 2021 óta és 62 százalékuk szerint a következő években is fokozódni fog. 43 százalékuk szerint pedig arra is jelentős esély van, hogy a következő tíz évben ismét kirobbanjon egy polgárháború.

Ebben a kérdésben egyébként szintén eltérés van a két tábor között: a demokratáknál csak 40 százalék lát erre esélyt, míg a republikánusoknál 54 százalékot mértek ugyanezen kérdésben.