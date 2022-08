Ferenc pápa a múlt hét végén érkezett vissza Rómába egy kanadai bűnbánati látogatásról. A hatnapos úton többször is látták a szentatyát kerekesszékben vagy járóbottal. A Vatikánba visszatérve újságíróknak azt mondta, hogy

nyitva áll az ajtó a nyugdíjba vonulása előtt, ami nem jelentene katasztrófát

– írta meg a The Guardian.

Hatszáz év óta XVI. Benedek pápa volt az első, aki nyugdíjba vonult, és nem meghalt a hivatalában. Ez a helyzet egy sokak által aggasztó szituációt eredményezett 2013-ban, mivel ettől fogva két pápa regnált a római katolikus egyházban. Mivel a kánonjog nem biztosít lehetőséget rá, hogy egy pápa visszaadja a címét, így 2013-tól Benedek pápa emeritusként élt tovább, miközben Ferenc lett az egyház hivatalos vezetőjeként a szolgáló pápa. Ha Ferenc pápa még Benedek pápa életében visszavonul, akkor három pápája lesz egyszerre az egyháznak.

Ferenc pápa nem most először utalt lehetséges visszavonulására. Életrajzírója, Austen Ivereigh szerint a szentatya már beszélt róla, hogy Benedek lemondása megváltoztatta a pápaság intézményét, és ezentúl minden pápának el kell gondolkoznia azon, hogy ha egészségi állapota indokolja, akkor a lemondást kell választani.

A modern pápáknak sok fárasztó és megerőltető utazáson kell részt venniük. A pápaság egy extrovertált intézmény lett, találkozók és tömegrendezvények végtelen sorából áll. Ehhez szükség van egy bizonyos szintű edzettségre

– idézte fel Ferenc pápa szavait Austen Ivereigh. A szentatya szerint a modern orvostudomány lehetővé teszi, hogy az emberek sokáig éljenek, akár nagyon legyengült állapotban is.

Azt, hogy a pápát egy életre választják, a modern felfogásban úgy kell értelmezni, hogy addig választják, ameddig megvan a kellő életereje

– véli Ferenc pápa Ivereigh szerint.

Az, hogy XVI. Benedek emeritus pápaként működik Ferenc mellett, a kezdetekben kisebb zavart okozott a Vatikánban. Az emeritus pápa egy új intézmény lett, és nem volt világos, hogy milyen szerepet fog betölteni. XVI. Benedek például továbbra is viselheti a pápai fehér ruhát, illetve továbbra is élhet a vatikáni Mater Ecclesiae kolostorban.

A különböző jogok és címek megtartása miatt voltak, akik egy Vatikánon belüli ellenzéki hangot láttak az emeritus pápaságban, ami vitás kérdésekben akár ellene is mehetett volna a szolgáló pápának. Ferenc pápa ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy XVI. Benedek egy szent és diszkrét ember, viszont elismerte, hogy a helyzet kérdéseket vet fel, és fontosnak tartja, hogy a jövőben egyértelműen rendezve legyenek az ilyen szituációk.

Ivereigh szerint Ferenc pápa a jövőben mindenképpen csökkenteni fogja a külföldi utazásainak a számát, bár az biztos, hogy szeptemberben Kazahsztánban tesz látogatást, illetve az év elején elhalasztott dél-szudáni útját is pótolni szeretné. Az életrajzíró arról beszélt, hogy van esély Ferenc visszavonulására, de szerinte ez Benedek emeritus pápa életében nem fog megtörténni.

Ferenc pápa jövőjével kapcsolatban el kell mondani, hogy egészségi állapota aggodalomra adhat okot. Még fiatal korában el kellett távolítani a fél tüdejét, ez pedig most több problémát is okoz. A szentatya isiásszal is küzd, más néven ülőideg-gyulladással, illetve tavaly el kellett távolítani a vastagbelének egy részét. További fájdalmai vannak egy a jobb térdében károsodott ínszalag miatt is. Orvosai további műtéteket javasoltak a pápának, aki ezeket visszautasította.