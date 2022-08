Tovább csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon

Az elmúlt héten összesen 14 742 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 036 390 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, tehát az elmúlt hetekhez viszonyítva tovább csökkent a mutató – közölte a koronavirus.gov.hu. A Miniszterelnöki Kabinetiroda által kiadott portál megjegyzi, az elmúlt héten elhunyt 108 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 47 191 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 945 910 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 43 289 főre csökkent.

Jelenleg 1251 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 27-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 1811-en vannak.

Fotó: Nagy Zoltán

A beoltottak száma 6 415 779 fő, közülük 6 201 969 fő a második, 3 893 222 fő a harmadik, 331 787 fő már a negyedik oltását is felvette. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni. Aki Moderna vakcinával szeretné magát beoltatni, annak érdemes sietnie, mert már az utolsó adagokat kezdték el felhasználni az oltópontokon és a háziorvosoknál.