Az orosz–ukrán háború egyik fő jellegzetessége a világszinten terjedő kommunikációs propaganda. A háborúban álló felek folyamatosan igyekeznek álinformációkat terjeszteni a világban, amely ezeket a híreket nem tudja ellenőrizni. Ebben a csatában egyértelműen az ukránok állnak nyerésre. Az ilyen helyzetekben teljesen természetes, hogy a harcoló felek igyekeznek befeketíteni egymást, elbizonytalanítani és dezinformálni. Az viszont egyáltalán nem szokványos, hogy vezető politikusok átveszik az ilyen propagandaszövegeket, és hivatalos megszólalásaikban előadják.

Fotó: Chistophe Petit Tesson via MTI

Márpedig pontosan ezt tette ma Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki a mindenki által feszülten várt európai parlamenti beszédében kiemelte, hogy

Befagyasztottuk az orosz forrásokat, több ezer cég hagyta el az országot (…) az orosz hadsereg mosógépekből, mosogatógépekből szereli ki az alkatrészeket, mert nincsen félvezetőjük. Az orosz ipar térde roggyant, és a Kreml az, amely ilyen nehéz helyzetbe hozta az orosz gazdaságot. Ezt az árat Oroszországnak és Putyinnak meg kell fizetnie a pusztításért.

A Világgazdaság és más szaklapok is már korábban egyértelművé tették ennek az állításnak a képtelenségét. A hűtőgépekbe, mikrosütőkbe valóban beépítenek csipeket – amelyek a háztartási gépek működését koordináló miniszámítógépek alkatrészei – de minthogy viszonylag olcsó, egyszerű tömegtermékekről van szó, azokban megteszi általában a kevésbé modern, olcsóbb csip is. Ezek viszont nem felelnek meg a felső kategóriás orosz irányítható rakéták követelményeinek, hiszen ezek paraméterei megegyeznek a legújabb nyugatiakkal. Például ha az Iszkander M taktikai ballisztikus rakétákról vagy az Ukrajnának szállított amerikai HIMARS-okról beszélünk, akkor a hasonló pontosságú (5-10 méteres) orosz 9A54 Tornado-S irányított rakétákat indító rendszerbe a feltételezések és a logika szerint csaknem ugyanolyan képességű csipeket építhetnek be.

Beszédében az Európai Bizottság elnöke leszögezte, hogy az uniós szankciók maradnak. Ennek megfelelően ismét emelkedett a szabadpiacon a gáz ára.