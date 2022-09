Felkészületlenül éri a magyarokat a hosszú élet Az NN Biztosító kutatása szerint a magyarok kifejezetten sokáig, akár 96 éves korig szeretnének élni. A hosszú élet azonban tetemes anyagi terhekkel is jár, a Long, happy and healthy life című, tizenegy országban végzett online nemzetközi felmérésből pedig az is kiderült, hogy a magyar emberek ezekre a pluszkihívásokra nincsenek felkészülve.