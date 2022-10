Az amerikai szavazófülkékben dőlhet el Ukrajna sorsa?

Valósággal sokkolta az ukrán tisztviselőket, hogy egyre több republikánus politikus beszél arról, amennyiben a párt megszerzi a többséget a képviselőházban a novemberi választásokon, úgy elapadhatnak a Kijev számára nyújtott támogatások.

Kevin McCarthy republikánus frakcióvezető

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

A héten erről a képviselőházi republikánus frakció élén álló Kevin McCarthy beszélt a Punchbowl News számára adott interjújában. A politikus szerint az eljövendő recesszió megnehezítheti, hogy egy republikánus többségű képviselőház – ami elég valószínűnek tűnik a jelenlegi közvéleménykutatási adatok szerint – újabb üres csekket állít ki az ukránok számára.

Az ukrán parlamentben Zelenszkij pártjának frakcióját vezető David Arakhamia elmondta, hogy a republikánus politikus szavai őszintén bevallva sokkolták, már csak azért is, mert

pár hete, amikor Washingtonban járt, McCarthy még támogatásáról biztosította az ukránok ügyét

és azt is közölte vele, hogy Ukrajna republikánus-győzelem esetén is számíthat mind a két párt támogatására.

Oleg Nyikolenko, az ukrán külügyminisztérium szóvivője úgy fogalmazott, hogy Kijev továbbra is számít a kétpárti támogatásra az amerikaiak részéről. Az amerikai kongresszus a háború kezdete óta több milliárd dollárnyi támogatást szavazott meg az ukrán háborús erőfeszítések támogatására, legutóbb 12,3 milliárd dolláros segélyről született például döntés az amerikai kormányzat további működését lehetővé tevő csomag részeként.

Az Európai Unió is belesodródott a háborúba az oroszok szerint Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint az ukrán katonák kiképzéséről szóló döntéssel az unió már részesévé vált a háborúnak.

Ám az kétségtelen, hogy az ukránok támogatása terén nincs teljes egység a két párt táborában, így például májusban 11 republikánus szenátor és 57 képviselő szavazott egy 40 milliárdos biztonsági támogatás ellen. A 2024-es elnökválasztás közeledtével a republikánus ellenállás erősödhet szakértők szerint – írja a Financial Times.

A képviselőházi külügyi bizottság rangidős republikánus politikusa, Michael McCaul a Bloombergnek arról beszélt, hogy pártja továbbra us támogatja Ukrajna segítését, ám nagyobb felügyeletet szeretnének ezzel kapcsolatban. Hozzátette azonban, hogy

szeretnék, ha a NATO többi tagja is nagyobb részt vállalna az ukránok támogatásával kapcsolatos költségekből.

Szerdán Josh Hawley Missouri állam republikánus szenátora közleményében szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államok többet költött az ukrán ügy segítésére, mint az ország európai szövetségesei összesen. A szenátor szerint ez buta és nem fenntartható.

Noha a Biden-kormányzat szerint is végül a tárgyalóasztalnál fejeződik be a háború, a jelenlegi helyzetben nem látják esélyét a tárgyalások folytatásának, így továbbra is biztosítanak fegyvereket Kijev számára, hogy jobb pozícióból kezdhesse majd meg a konfliktus lezárását célzó megbeszéléseket. Szakértők szerint egy republikánus választási győzelem esetén nem zárható ki egy nagy segélycsomag elfogadása az új képviselők beiktatása előtt.

Európai tisztviselők bár felkapták fejüket McCarthy szavaira, úgy gondolják, hogy az valójában nem jelent lényegi változást. A héten Washingtonban járt például Hanno Pevkur észt hadügyminiszter, és elmondása szerint a republikánus politikusok is a nemzetközi rend fenntartását látják az ukránok támogatásában.

A fő üzenet, hogy ez nem egy ukrán-orosz háború, ez a szabad és szabályokon alapulú világ küzdelme az agresszorral

– fogalmazott az észt politikus.

A Center for Strategic and Budgetary Assessments (Stratégiai és Költségvetési Értékelési Központ) tanácsadója, Eric Edelman szerint a republikánus párt megosztottsága rossz ómen, ám arra számít, hogy lesz elég republikánus, aki továbbra is segíti az ukránok támogatását. Ugyanakkor ez idővel jóval nehezebb lesz, ahogy a párt egyre inkább izolacionistává válik. Erre utal például a párt táborában népszerű Tucker Carlson televíziós műsorvezető tevékenysége is, aki többször is

nyíltan az oroszok álláspontját hangsúlyozta műsoraiban.

A kérdés az, hogy ezt csupán a Biden-adminisztráció gyengítése érdekében tette, vagy valóban orosz győzelmet szeretne látni a konfliktusban, ahogy a republikánus politikusok megszólalásaival kapcsolatban sem egyértelmű, hogy kampányüzeneteket hangoztatva nem mondanak igazat, vagy akkor, amikor az ukrán és európai politikusokat biztosítják arról, hogy Kijev számíthat a támogatásukra.