A héten számos sajtóhír foglalkozott a Schobert Norbert üzletember-fitneszguru nevével fémjelzett Norbi Update-bolthálózat helyzetével. A cikkek szerint a Norbi Update Lowcarb Zrt.-vel kapcsolatban álló franchise-üzletek nem kaptak árut a napokban – a 24.hu információ szerint azért, mert a zrt. tartozik az áruterítő logisztikai cégnek –, így több is bezárt, amit közvetve Schobert sem cáfolt, de szerinte csak logisztikai átállás van a hálózatnál.

Fotó: Szabolcs László/Ripost

Újabb szállítások

A Világgazdaság pénteken megírta, hogy a készlethiányról szóló cikkek után több vidéki Norbi Update-üzlet is újra kapott árut. A jövő ugyanakkor még bizonytalan, és az üzletember-fitneszedző is csak jövő hétre ígért részletes nyilatkozatot az ügyben.

A mintegy 1,1 millió követővel rendelkező „Norbi és az Update oldala” Facebook-felületen szombaton is sorra jelentek meg a posztok arról, hogy újabb – immár nemcsak vidéki – boltokba érkezett árukészlet.

Ilyen beszámolót tettek közzé például Hódmezővásárhelyről, Szombathelyről, Veresegyházról, Oroszlányból, továbbá a fővárosban Óbudáról és Soroksárról. Van olyan boltos is, aki azzal nyugtatja a vásárlóit a közösségi médiában, hogy nem szűnt meg az üzlete, „csak” költözik, és

így vagy úgy, de napokon belül kinyit.

Mindezek alapján úgy tűnhet, a bolthálózat több tagja esetében is rendeződhettek a szállítási problémák, bár egyelőre csak egy-egy fuvarról van szó, arról pedig, hogy országosan is megoldódott-e a helyzet, nem adott hírt a cég. Ezzel együtt a szénhidrátcsökkentett alapanyagokkal készült Update termékek honlapján, a norbi.hu oldalon továbbra is az a felirat fogadja az érdeklődőket, hogy technikai okok és költözés miatt a webáruház szünetel.

Mi lesz a Norbi Update-tel?

Hogy milyen közeljövő várhat a Norbi Update Lowcarb Zrt.-re, még kérdéses. A 24.hu már említett cikke szerint a Schobert házaspár továbbra is elkötelezett az Update franchise-rendszer fenntartásában és működtetésében, ám a családfő az egészségi állapota miatt egy

szakmai-pénzügyi partnert készül bevonni a bizniszbe.

Arról nem tudni, hogy ez pontosan milyen jogi formában valósul majd meg, de a menedzsment átszervezése mellett szó lehet a tulajdonosi szerkezet átalakításáról, illetve külső tőke bevonásáról is. Schobert a jövőben termékfejlesztéssel kíván foglalkozni.

Hektikus évek

A Nemzeti Cégtár szerint a Norbi Update Lowcarb Zrt.-nek 2021-es nettó árbevétele 2,3 milliárd forint volt, az adózott eredménye viszont kétmillió forintnál is kevesebb. Bár még ez is jobb, mint a 2020-as év, amelyet 135 millió forint veszteséggel zártak. Az updatelowcarb.hu oldal szerint Magyarországon kívül jelenleg Szlovákiában működnek franchise-boltok, amelyek lehetnek shopok, pékségek, bisztrók, és amelyekben az egészséges életmódot hirdető Norbi Update-termékek kaphatók, Arról, hogy Schobertnek nem a mostani az első üzleti nehézsége, itt írtunk részletesen.