Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, a franchise-rendszerben működő Norbi Update boltok közül több is bezárt az elmúlt napokban-hetekben – nem kaptak ugyanis árut, mert állítólag a Norbi Update Lowcarb Zrt. tartozik a szállítónak. A bezárásokat Schobert Norbert sem cáfolta, de szerinte csak logisztikai átállás van a bolthálózatban. Egy hosszabb kihagyás után, péntek reggel több vidéki üzletbe is újra érkezett áru, a jövő ugyanakkor még bizonytalan, és az üzletember-fitneszguru is csak jövő hétre ígért részletes nyilatkozatot az ügyben. Az azonban közismert, hogy a cég fölött nem most először gyülekeznek viharfelhők.

Fotó: Szabolcs László / Ripost

Megosztó személyiség

Az kétség nélkül kijelenthető, hogy Schobert Norbert és felesége, Rubint Réka aerobikedző igencsak megosztó személyiségnek számít idehaza. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Facebookon a „Norbi és az Update oldala”

mintegy 1,1 millió követőt tudhat magáénak,

valamint megannyi bejegyzést arról, hogy kit hogyan segítettek és motiváltak a lefogyásban és az egészséges életmódra való áttérésben Schoberték és a családfő nevével fémjelzett termékek. Ugyanakkor létezik a közösségi felületen egy jóval kisebb létszámú, de annál hangosabb csoport is, amely rendre a Norbi Update árucikkeket becsmérli.

Fitneszedzőből üzletember

Az idén 51 éves Schobert még az 1990-es években vált ismertté Magyarországon fitneszedzőként, a VHS kazettán forgalomba hozott aerobikfilmjeit – a norbi.hu oldalon olvasható életrajz szerint – több tízezren vásárolták akkortájt. Később pedig A Norbi titok című fogyókúrás könyve hónapokig vezette az eladási listákat.

A Gazdasági Versenyhivatallal (GVH) azonban meggyűlt a baja, amiről egyébként kendőzetlenül ír az életrajzában is.

A GVH a „mentes” szó használatát bizonyos Norbi Update termékek esetén a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmasnak találta, ezért bírságot szabott ki Schobert vállalkozására.

Cégét, a Norbi Update Lowcarb Zrt.-t 2014-ben vitte tőzsdére, ám a lépés nem bizonyult sikertörténetnek. A Világgazdaság többször is cikkezett a cég rövid tőzsdei „karrierjéről”, 2016-ban például arról írt lapunk, hogy nagyot buktak azok, akik a Norbi Update részvényeit 2014 őszén a 990 forintos kibocsátási áron lejegyezték, s még többet, akik tőzsdei pályafutásuk csúcsán, 2015 februárjában 1055 forinton vettek belőlük. Az utóbbit követően mélyrepülésbe kezdett a papír, alapvetően amiatt, hogy időközben kirobbant a brókerbotrány, amelynek első főszereplője, a Buda-Cash Brókerház szervezte a Norbi-részvény kibocsátását. Ezt követően bontotta fel a Norbival kötött szerződését Andre Agassi, ami azért volt jelentős érvágás, mert

a fitneszguru Schobert Norbert és felesége az egykori amerikai teniszező marketingértékére alapozta cége tőzsdei szereplését.

2016-ban távozott is a parkettről a Norbi Update.

Mi várható most?

Azzal kapcsolatban, hogy milyen jövő várhat a Norbi Update Lowcarb Zrt.-re, több forgatókönyv is elképzelhető. A 24.hu cikke szerint a házaspár továbbra is elkötelezett az Update franchise-rendszer fenntartásában és működtetésében, ám Schobert Norbert az egészségi állapota miatt egy szakmai-pénzügyi partnert készül bevonni. Arról nem tudni, hogy ez pontosan milyen jogi formában valósul majd meg, de a menedzsment átszervezése mellett szó lehet a tulajdonosi szerkezet átalakításáról, illetve külső tőke bevonásáról is. Schobert a jövőben termékfejlesztéssel kíván foglalkozni.