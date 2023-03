A Kreml szerint radioaktív anyagokat csempészhetnek a gabona között az ukránok

Megdőlni látszik az elmélet, hogy „annyian vannak, mint az oroszok”, Moszkva alig talál embereket a háborúhoz Puszta mítosz, hogy az orosz humán erőforrás határtalan – olvasható az Institute for the Study of War jelentésében. Az elemzőház azt írta, hogy Oroszországnak egyre nagyobb teher pótolni a fronton elesett katonákat.