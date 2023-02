Megdőlni látszik az elmélet, hogy „annyian vannak, mint az oroszok”, Moszkva alig talál embereket a háborúhoz

Puszta mítosz, hogy az orosz humán erőforrás határtalan – olvasható az Institute for the Study of War jelentésében. Az elemzőház azt írta, hogy Oroszországnak egyre nagyobb teher pótolni a fronton elesett katonákat.

3 órája | Szerző: P. A. R.

Moszkvának egyre több energiát és pénzt kell ölnie abba, hogy képes legyen pótolni a harcokban elesett katonákat – írta az Institute for the Study of War (ISW). Az elemzőház szerint az országban egyre nagyobb toborzási kampányok indulnak, ami azt jelentheti, hogy fogy a harcra fogható emberanyag. Egy oroszországi sorozóiroda váróterme.

Fotó: NurPhoto A washingtoni elemzők úgy becsülik, hogy Moszkva már 2022 májusában szembesülhetett a katonák véges számával, ezért kezdődhetett az új toborzási stratégiák kidolgozása – írta meg a Kyiv Independent. Ekkor kezdődhetett az olyan radikális orosz félkatonai csoportok bevonása a harcokba, mint a Rusich Task Force vagy az Orosz Birodalmi Mozgalom. Ezután indulhatott el a Wagner csoport térnyerése a frontokon, illetve a fogolytoborzás, amelyet azóta az orosz reguláris haderő átvett a zsoldosseregtől. Az ISW szerint a moszkvai pánik jele lehetett, amikor Vlagyimir Putyin az ukrán ellentámadást követően, szeptemberben elrendelte a részleges mozgósítást Oroszországban, aminek keretében elméletileg 300 ezer tartalékost hívtak be, hogy rövid távon az ukrajnai frontra küldjék őket. Oroszország az önkéntesek és a tartalékosok bevetése után sem tudott számottevő sikert elérni a háborúban, ez pedig hatalmas dilemma elé állítja Vlagyimir Putyint. A frontszolgálatra képes tartalékosok száma véges, Ukrajnában pedig a hírek szerint nagyok a veszteségek. A front megrekedt a donyecki Bahmut környékén, amiből erős védőbástyát csináltak az ukránok. Az ISW azt írja, hogy Oroszország gondjai napról napra nőnek, rövid időn belül választás elé kerül Moszkva. Vagy hadiállapotot hirdet, és teljes mozgósítást rendel el, vagy visszavesz a harctéri aktivitásból, hogy megkímélje a még rendelkezésére álló haderőt a további veszteségektől.

