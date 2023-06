Átlagosan fejenként 61 ezer dollárba kerül egy expedíció a Mount Everest csúcsára – ez derül ki a világ legmagasabb pontjára szerevezett kereskedelmi csúcstámadások hirdetéseit megvizsgálva. Ez átszámítva csaknem 21 millió forintnak felel meg.

A Mount Everest alaptábora 5400 méteren sem nélkülözi a luxust (Fotó: Mingma David Sherpa / Facebook)

Az egyes expedíciók árazása a nyújtott szolgáltatás minőségétől és exkluzivitásától függően nagy szórást mutat. A legolcsóbb mászások 30 ezer dolláról indulnak, igaz, ezekből nincs túl sok, körülbelül tucatnyi. A legjellemzőbb árszint 50-70 ezer dollár között alakul, de a 100 ezer dolláros sáv fölött is akad néhány ügynökség, amelyek csúcstámadásokat kínálnak. A jelenleg elérhető

legdrágább ajánlat kis híján 220 ezer dollárról, mintegy 75 millió forintról szól.

Ez egy jó állapotú családi ház ára. Az infláció egyébként a Himalájában is méretes, néhány évvel ezelőtt, 2018 körül a kereskedelmi expedíciók legmagasabb díjai 40 és 100 ezer dollár között mozogtak. Öt éven belül tehát megduplázódtak az árak.

Miért kerül majdnem 100 millióba a Mount Everest megmászása?

A világ legmagasabb hegye inspiráló és impozáns. Azt mondják, hogy a Mount Everest megmászásához némi alázatra és saját jelentéktelenségünk felismerésére van szükség. Mindez azonban nem jelenti, hogy kompromisszumot kellene kötni a kényelem és a biztonság terén – ezzel a mottóval híreli magát a 220 ezer dolláros Everest Signature Expedition. Azt ígérik, mindössze három hét leforgása alatt feljuttatják az ügyfeleiket 8848 méter magasra. A koncepció kidolgozója Lukas Furtenbach, a 40-es évei derekán járó osztrák hegymászó. A villámmászás központi eleme a hypoxiás, tehát az oxigénhiányos állapot előidézése otthoni körülmények között. Ezt jellemzően egy speciális sátorban történik, az adott hegymászó itt tölti a csúcstámadás előtti nyolc hét éjszakáit. Ezzel szoktatja hozzá a szervezetét a Mount Everest légköri viszonyaihoz: 8000 méter fölött a szokásos oxigénszint 20-30 százaléka áll rendelkezésre, ami rendkívül alacsony szaturációt okoz az emberi szervezetben.

Ennek a kihatását palackozott oxigén használata mellett sem lehet teljes egészében kiküszöbölni, bár kétségtelen, hogy össze sem hasonlítható azzal, ha valaki pótlólagos oxigén nélkül, tisztán tör a csúcsra. Egyébként a hypoxiás módszerrel, mesterséges oxigénnel ért fel a Mount Everestre a fiatal magyar hobbihegymászó, Price Márton Péter az idén május közepén. Suhajda Szilárd, a világ legmagasabb pontjának közvetlen közelében május végén tragikus körülmények között meghalt profi hegymászó nem használt oxigénpótlást, illetve az akklimatizációját is a hegyen hajtotta végre.

Visszatérve a kínált szolgáltatásokra, az Everest Signature Expedition

személyre szabott edzéstervvel,

orvosi konzultációval,

Lukas Furtenbach privát mentorálásával,

két dedikált, rutinos serpával,

saját hegyivezetővel,

luxus, 80 négyzetméteres fűtött alaptábori sátorszállással,

VIP transzferrel,

és az expedíció videós és képi dokumentálásával

csábítja magához az ügyfeleket. Nem mellesleg 100 százalékos csúcstámadási sikert tud felmutatni. Akárki azonban nem bízhatja meg az ügynökséget, csak felkészült és egészségi szempontból alkalmas mászókat vállalnak el.

Ki tudja megfizetni a Mount Everest megmászását?

A statisztikák szerint elég sokan, sőt egyre többen. Egyáltalán nem látszik, hogy a húzós költségek visszavetnék az expedíciók számát. A 2023-as tavaszi szezon minden idők legnagyobb forgalmát hozta el, a nepáli tisztviselők rekordszámú, 478 engedélyt adtak ki a Mount Everestre. Ez jócskán meghaladja a 2021-es eddigi maximumot, akkor 408 engedély született. Mindez azt jelentette, hogy a serpákkal és a támogató személyzettel együtt

több mint 1200-an próbáltak meg feljutni a világ tetejére, mintegy 50 százalékuk sikerrel. Becslések szerint 600-an értek célt, 350 serpa és 250 ügyfél.

Ezzel együtt sem alakult ki "dugó" a hegy szűk keresztmetszetét jelentő Hillary Stepnél, amire pedig egyébként számos évben volt példa, így 2016-ban és 2019-ben is. Utóbbit mutatja az alábbi felvétel is (a második kép a poszton belül). Ez főleg a rossz időjárási körülményeknek, a hidegnek és a szélnek tudható be, ami miatt a hegymászók tömegei fordultak vissza.

De még így is sok ügynökség, köztük az Altitude Junkies, a Climbing the Seven Summits, az Elite Exped, a Furtenbach Adventures (ez lényegében az Everest Signature), az Imagine Nepal, az International Mountain Guides, a Pioneer Adventures, a Summit Climb és a Seven Summit Treks is ünnepelhetett "csúcstalálkozót". Jövőre még több expedícióval számolnak a hozzáértők, miután nem csak a nepáli, hanem a kínai oldalon lévő útvonalak is megnyílnak az ügyfelek előtt.