Elbukhat a Kreml terve: nem sikerült népszerűtlenné tenni az ismeretlen helyen lévő Prigozsint

Sem a Wagner csoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin, sem a magánhadsereg zsoldosai nem tartózkodnak Fehéroroszország területén – jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök. Ezek alapján mégsem teljesen valósult meg az az alku, amelyet a fehérorosz elnök a zsoldosvezérrel kötött a lázadás után – derült ki a Háborús Tanulmányok Intézetnek (Institute for the Study of War, ISW) pénteki jelentéséből.

Fotó: Alekszandr Nemenov / AFP

Ugyanakkor Lukasenka továbbra is fenntartja a közvetítő szerepét Vlagyimir Putyin és a hozzá korábban hűséges Prigozsin között. A fehérorosz elnök erős szerepvállalása egyesek szerint gyenge színben tünteti fel a Kreml vezetőjét.

Jevgenyij Prigozsin jelenlegi tartózkodási helye nem ismert. Az orosz források szerint Fehéroroszországban tartózkodik, a fehéroroszok szerint visszatért Oroszországba. Az ISW elemzői nem tudják megerősíteni Prigozsin tartózkodási helyét. Azt, hogy hol van a zsoldosvezér, még a mesterséges intelligencia sem tudja.

Az, hogy Prigozsin szabadon tevékenykedhet Oroszországban, arra utal, hogy még mindig bizonyos biztonsági garanciák védik, vagy pedig Moszkva továbbra is a Wagner-vezér hírnevének aláásását helyezi előtérbe a fizikai vagy jogi felelősségre vonás helyett

– emelte ki az ISW.

Mint ismert, Jevgenyij Prigozsin az Aljakszandr Lukasenkával folytatott telefonbeszélgetést követően leállította a Moszkva elleni menetelést. A belorusz vezető azt javasolta, hogy a zsoldosvezér térjen vissza a táborokba, pakoljon össze, és induljon Fehéroroszországba. Prigozsin állítólag beleegyezett ebbe.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár korábban arról számolt be, hogy értesüléseik szerint a Wagner Fehéroroszországba történő áttelepítéséről szóló megállapodás ellenére a zsoldosoknak csak egy kis része érkezett meg az országba. Megfigyelők szerint csaknem kétszáz Wagner-zsoldos tartózkodhat jelenleg a losvidói katonai gyakorlótér területén.

A puccskísérlet ellenére a Wagner-vezér továbbra is sokak szemében népszerű Oroszországban. Az orosz ultranacionalisták rendszeresen bírálják az állami propagandát, amiért megpróbálja Prigozsint gazemberként beállítani. Nagyon úgy tűnik, hogy eddig nem túl sikeres a Kreml azon törekvése, hogy megpróbálja elidegeníteni a nacionalista közösséget Prigozsintól.

Egy Wagner-közeli Telegram-csatorna csütörtökön azzal vádolta meg az orosz belügyminisztériumot, hogy szándékosan szivárogtatta ki a Prigozsin szentpétervári kastélyának razziájáról készült felvételeket. Szerintük ezt annak a narratívának az alátámasztására használták fel, hogy a zsoldosvezér áruló, aki fényűző életmódot folytat. Ráadásul azt több Telegram-csatolna is megcáfolta, hogy drogot találtak volna a Prigozsin-villában.

A közösségi oldalakon abban is nagyjából egyetértés van, hogy a Wagner vezetőjének otthona megfelel egy átlagos gazdag orosz személy otthonának, és egyáltalán nem tűnik annyira pazarlónak, mint a legtöbb orosz milliárdos ingatlanjai.