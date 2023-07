Megérkezett a Litvánia fővárosában rendezett kétnapos NATO-csúcstalálkozóra a magyar kormányfő. Az eseményen valamennyi tagország, valamint a tagsághoz már csak karnyújtásnyira lévő Svédország is részt vesz.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor miniszterelnök Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter társaságában érkezett Vilniusba. A kormányfő a csúcstalálkozó kezdetéről Facebook-oldalán is beszámolt, a közzétett képen az látható, hogy a magyar miniszterelnök az Amerikai Egyesült Államok elnökével, Joe Bidennel is találkozott. A csoportképhez való összeálláskor lépett oda az amerikai elnök a magyar kormányfőhöz, majd kezét nyújtotta, amit Orbán el is fogadott.

A kormányfő programjában több kétoldalú megbeszélés is szerepel.

A NATO-csúcs miatt a vilniusi repülőteret lezárták, és a légteret is fokozottan őrzik.