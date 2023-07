Lezárják a vilniusi repülőteret a NATO-csúcs miatt, sőt még a légteret is

A vilniusi NATO-csúcs miatt a város repülőtere is bezár kedd déltől, a kereskedelmi járatok ezután nem érkezhetnek oda és nem is indulhatnak onnan. Noha a litván reptéri hatóságok felidézték, hogy nem ez az első alkalom, hogy a létesítmény bezár, azt elismerték, hogy mindez Kaunas repülőterét is megzavarhatja.

Fotó: Shutterstock

A katonai szövetség találkozóját övező biztonsági követelmények értelmében a rendezvénynek helyet adó Litexpo 30 kilométeres körzetében nem tartózkodhatnak repülők, ezért kellett a repteret bezárni. Azonban

a július 11. déltől július 12. délután 4-ig tartó kényszerszünet ideje jócskán elmarad a 2017-es zárástól, amikor a kifutópályák újjáépítése miatt 35 napra állt le a forgalom.

Az intézkedés több mint 100 járatot érint a Delfi nevű litván portál információi szerint, emellett Kaunasban is lehetnek késések vagy épp járattörlések. Ugyanakkor a delegációk érkezését és indulását a reptér egy kifejezetten erre kialakított területéről nézni is lehet majd. Hétfőn Shashank Joshi, a The Economist újságírója is a vilniusi repülőtéren ragadt, miután Joe Biden gépének érkezése miatt elhalasztották a kiszállást a járatáról.