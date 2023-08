Manfred Weber a lengyel kormánypárt legyőzéséről beszélt, Morawiecki szerint betelt a pohár

Október 15-én Lengyelországban parlamenti választásokat tartanak és a politikai csatározások már most határon át ívelnek. A lengyel miniszterelnök, Mateusz Morawiecki szerint a németek be akarnak avatkozni a választásba. Ezt arra alapozza, hogy az Európai Néppárt frakcióvezetője, Manfred Weber több alkalommal is úgy nyilatkozott Lengyelországról, hogy a kormányzó Jog és Igazságosságot (PiS) koalíciót le kell győzni.

1 órája | Szerző: VG/MTI

1 órája | Szerző: VG/MTI