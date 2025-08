Lebukott a világ egyik legnagyobb katonai hatalma: végig ott állt Oroszország mögött Ukrajna ellen - itt a bizonyíték

A dél-ázsiai nagyhatalom egyre aktívabb szereplő a globális fegyverkereskedelemben is: miközben jelentős fegyverimportőr maradt, egyre erőteljesebben törekszik a hazai haditechnikai gyártás fejlesztésére a „Make in India” program keretében. India katonai partnerei közé tartozik Oroszország, az Egyesült Államok, Franciaország és Izrael is, de az ország emellett igyekszik megőrizni a stratégiai autonómiáját, és nem köteleződik el egyetlen szövetségi rendszer mellett sem. A fegyverexport területén azonban a kontrollált, civil és katonai célra is felhasználható technológiák kiemelt figyelmet kapnak – különösen az Ukrajnában zajló háború fényében.

Kiderült a sötét titok, amitől mindenki tartott: belépett Oroszország mögé a világ egyik legnagyobb hatalma az ukránok ellen – így vesz részt a háborúban Oroszország felpörgette a dróngyártását. Mihail Misusztyin miniszterelnök szerint a 2025-re tervezett volumen több mint háromszorosát már most elérték. A gyártási kapacitások növeléséhez elengedhetetlen volt egy harmadik ország mérnöki tudás és alkatrészei.