Láncfűrész hangjai hallatszanak a halálos áldozatokat és sérülteket követelő szerdai esztergomi robbantás helyszínén, talán mert a romokat bontják – jelentették a kemma.hu, a Komárom-Esztergom Vármegyei Hírportál helyszínen tartózkodó tudósítói.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A röviddel este fél 10 után frissített beszámoló szerint még mentősök tartózkodtak a helyszínen, a Búbánatvölgy nevű városrészben, és egyenruhások járták a környéketelemlámpákkal.

A lap azt tudta meg, összehangban a közmédia információival, hogy az esztergomi kórházban hirtelen ágyakat szabadítottak fel és orvosokat hívtak be, hogy ellássák a sérülteket. A kekvillogo.hu értesülése szerint nem csak az esztergomi Vaszary Kolos Kórházba szállítottak sérülteket, hanem Budapestre, a Honvédkórházba és Tatabányára is. Úgy tudják, a sérültek közt tűzoltók is vannak, nem csak TEK-esek.

Híradások szerint egy TEK-es (Terrorelhárítási Központ) rendőr vesztette életét, többen is megsérültek, és a Telex szerint életét vesztette az elkövető is, aki meg nem erősített hírek szerint egy gázpalackot robbantott fel, előtte pedig benzint locsolt szét az ingatlanban.

A Magyar Nemzet jelentése szerint Pintér Sándor belügyminiszter a robbanás helyszínére érkezett. A Bors tudósítója ott látta Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóját is. A környéket hermetikusan lezárták.

Esztergomban szerdán kihelyezett frakcióülést tartott a Fidesz-KDNP, de jelentős távolságra, kilométerekre a robbantás helyszínétől. A korábban napvilágot látott tervek szerint a frakcióülés csütörtökön is folytatódik, és délután Orbán Viktor miniszterelnök is ide érkezett. A kormányfő a Facebook oldalán fejezte ki részvétét az elhunyt rendőr családjának.