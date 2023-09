Esztergom külterületén vesztette életét egy rendőr az M1 tudósítása szerint, miközben egy családi háznál intézkedtek. A híradás szerint az intézkedés során egy fenyegető férfi egy eddig ismertlen tárgyat robbantott fel, ami kioltotta egy rendőr életét, miközben 6-7 sérültről is tudni.

Fotó: Shutterstock

Az ügyészség vizsgálatot indított az ügyben: hivatalos személy elleni erőszak minősített esete miatt. Az M1 tudósítása szerint a rendőrség hírzárlatot rendelt el, várhatóan még az este folyamán hivatalos közleményt fognak kiadni, amelyben ismertetik az Esztergom külterületén történteket.

A Kékvillogó információi szerint a robbanást követően helyi kórházban is mozgósítottak minden elérhető dolgozót, mindenkit berendeltek a sürgősségi osztályra. Az áldozat a lap írása szerint egy TEK-es lehet.

Az elkövető zavart elméjű lehet és a gázpalackot robbanthata fel. Olyan meg nem erősített információk is felbukkantak, hogy egy körözött bűnöző lehet a robbantó.

A közösségi médiában olyanokat is írnak, hogy az elkövető összeesküvéshívő, rendszerellenes személy volt, aki egyedül élt. A férfinál a rendőrök már a nap folyamán korábban is jártak, sőt sajtóértesülések szerint a már korábban is robbantással fenyegetőző férfivel még túsztárgyaló is beszélt, ám nem járt sikerrel.

A Terrorelhárítási Központ felszámoló egységei teljes egészében lezárták a robbantás helyszínéhez vezető utakat. Oda csak mentőegységek és rendőrök mehetnek be.

A Magyar Nemzetnek megerősítették, Pintér Sándor belügyminiszter a robbanás helyszínére érkezett. A városban szerdán kihelyezett frakcióülést tartott a Fidesz-KDNP. Az eredeti tervek szerint a frakcióülés csütörtökön is folytatódik, arra a délután folyamán Orbán Viktor miniszterelnök is megérkezett. A kormányfő a Facebook oldalán fejezte ki részvétét az elhunyt rendőr családjának.

Egyelőre nem tudni, hogy hányan sérültek meg, de néhány perce még mindig szállítottak el mentővel sérültet egyes hírek szerint a tatabányai megyei kórházba, ahol egy teljes osztályt kiürítettek a sérültek fogadásához. Feltételezhetően az elkövető is súlyos sérüléseket szenvedett. Az Index azt az információt kapta, hogy az elkövetőt is megtalálták, ám mint írják, az állapotáról nem kaptak információt. A Telex úgy tudja, hogy az elkövető is meghalt a robbanásban.

Az esetkapcsán a Fidesz közleményt adott ki, melyben a következőt írják:

"Megdöbbenéssel értesültünk a szerda este Esztergomban történt robbantásról. A Fidesz-frakció részvétét fejezi ki az akció közben elhunyt rendőr családjának, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kíván."

Az esztergomi kórházban ágyakat tesznek szabaddá, orvosokat hívnak be, az MTI tudósítója a helyszínről azt közölte, a robbantás környékét 300 méteres körzetben lezárták.

A Kemma tudósítója szerint a helyszínen még mentősök is tartózkodnak, és egy utcával a feltételezett robbantás helyszínétől zárták le az utat a búbánatvölgyi városrészben. Rendőrök folyamatosan mozognak a környéken, jelenleg több egyenruhás elemlámpákkal járja a környéket. A Hvg szerint a sérültek közül többeket az esztergomi Vaszary Kolos Kórházba vittek, mások a budapesti Honvédkórházba kerültek. A lap szerint háromnegyed tízkor még mindig érkeztek tűzoltó- és rendőrautók a helyszínre.

Cikkünk frissül.