A TikTok könnyen a terroristák játékszere lehet

A TikTok még több arabul és héberül beszélő embert bízott meg a platformján megjelenő dezinformáció elleni küzdelemmel a Hamász Izrael elleni támadást miatt, azt követően, hogy az Európai Unió figyelmeztette a közösségi média platformot – írja a The Guardian.

Az izraeli konfliktus miatt a TikTok igyekszik kiszűrni minden Hamászt támogató videót, illetve a félretájékoztatás ellen is küzd.

A TikTok szerint „jelentős erőforrásokat és személyzetet mozgósított a félretájékoztatás elkerülése érdekében és platformuk integritásának megőrzése érdekében”, és több mint 500 ezer videót és 8 ezer élő közvetítést távolított el az oldalról a izraeli–palesztin konfliktussal kapcsolatban.

A közösségi média cégek többször is vizsgálat alá kerültek háborús időszakokban, mint például Oroszország Ukrajna elleni inváziója, a Hegyi-Karabah régióért folytatott harcok, most pedig a Hamász és Izrael közötti háború.

A közösségi médium elve alapján ha nem vezet egyértelmű eredményre az ellenőrzés, akkor „nem hitelesítettnek” minősítik az adott közlést, amely megosztható marad, de nem kerül a felhasználóknak személyesen ajánlott hírfolyamba.

A TikTok bejelentette, hogy szervezett egy parancsnoki központot, amely megvizsgálja a legújabb konfliktust, frissítette automatizált észlelőrendszereit, hogy mihamarabb megtalálja az erőszakos tartalmakat.

A TikTok igyekszik kiszűrni minden erőszakos felvételt.

Az élő adásokat is korlátozta, „a jelenlegi túszhelyzettel összefüggésben megnövekedett biztonsági kockázatra tekintettel”. Az Európai Unió közölte, hogy vizsgálatot indított X, korábban Twitter néven, a konfliktussal kapcsolatos dezinformáció miatt, és megrovásban részesítette a Facebook tulajdonosát, Metát is.

Miért veszélyes a TikTok?

Az izraeli háború kitörése óta eltelt napokban

a TikTok több százezer olyan videót törölt, amely megsértette a közösségi oldal felhasználói irányelveit. A vállalat ezenkívül számos szigorítást is bevezetett.

Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos úgy fogalmazott, hogy a TikTok-nak különleges felelőssége van abban, hogy

megvédje a gyerekeket és a tinédzsereket a megrázó tartalmaktól, például a túszejtésről szóló videóktól, és attól is, hogy „hamis és manipulált képeket, információkat” lássanak.

A közösségi média platform ragaszkodott ahhoz, hogy többször is elmondja, hogy „a terrorizmus ellen áll ki”. „Megdöbbentenek bennünket a múlt heti izraeli szörnyű terrorcselekmények ”– közölte a kínai platform. „Mélyen elszomorít bennünket a Gázában kibontakozó fokozódó humanitárius válság is. Megszakad a szívünk mindazokért, akiket a háború érinthet.” A cég azt is közölte, hogy továbbra is a véleménynyilvánítás szabadságára, az emberi jogok iránt fenntartására és platform védelmére összpontosít az Izrael–Hamász háború alatt is.

Korábban a Világgazdaság is írt a TikTok veszélyeiről, például veszélyes a platform az adatkezelés miatt, de a fiatalokra gyakorolt hatása is problémás. Az alkalmazás algoritmusa egy olyan körforgásba hajszolja a felhasználókat, amely akár egy káros információs buborékba zárhatja a felhasználókat, akiknek így fokozódhat a depressziójuk vagy a szorongásuk.