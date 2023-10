A hét második felében folytatják a felújítást az M0-s autópálya több szakaszán – írta közleményében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Burkolatfelújítási munkák lesznek, így forgalomkorlátozásokra kell készülni.

Fotó: Kovács Attila / MTI

A munkálatok miatt félpályás forgalomkorlátozás lesz 2023. november 2-án és 3-án az M0-s autópályán az M7-es csomópontnál. Az M0-s autóútról az M7-es autópályán Balaton irányába közlekedők korlátozásra számíthatnak. A korlátozás a kétsávos szakaszon csak egy sávot fog érinteni, az M0-s autóútról az M7-es autópálya Balaton irányába történő felhajtás biztosított marad.

Szintén burkolatfelújítási munkák zajlanak 2023. november 2., csütörtök reggeltől, várhatóan egy héten át az M0–M5 csomópontban, az M5-ös autópálya Kecskemét irányába vezető oldalán és az azonos oldali gyűjtő-elosztó pályán. Ezalatt sávelhúzás mellett pályaszűkítéssel is járó korlátozást vezetnek be a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei. Javasolt a csomópontban fokozott figyelemmel közlekedni. A korlátozás ideje alatt a csomópontban továbbra is fel lehet hajtani az M5-ös autópálya Kecskemét irányába vezető oldaláról a Vecsés–Alsónémedi összekötő útra és az M0-ás autóútra, valamint a Vecsés–Alsónémedi összekötő útról és az M0-ás autóútról az M5-ös autópálya Kecskemét irányába vezető oldalára.

Burkolatfelújítást végeznek november 2-án, csütörtök reggeltől várhatóan 2 héten át az M0-s autóút M4-es autóút felé vezető oldalán, a káposztásmegyeri csomópont és az M0–M2 csomópont közti szakaszán is. Emiatt egymás utáni ütemben egy-egy sáv zárása várható a szakaszon. A korlátozás nem érinti az autóútra történő fel- és onnan lehajtást.

Az M0-s autóúton, a dunakeszi csomópont környékén hídszigetelésbe kezdenek 2023. november 6-án, hétfőn. A munkálatok a 11-es főúti csomópont irányába vezető pályaoldalt érinti. Várhatóan november közepéig az M0-ás 72+700 kilométerszelvényénél a belső forgalmi sávot, majd a külső forgalmi sávot zárják le a szakemberek. A beavatkozás teljes idejére a főpályán két sávon, sávelhúzással haladhat a forgalom. A térségben 60 kilométer per órás sebességkorlátozásra számíthatnak a közlekedők.