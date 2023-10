Az ukránok többsége nem cserélné le Zelenszkijt a háború végéig

Az ukrajnai lakosok túlnyomó többsége nem támogatja, hogy a háború idején kerítsenek sort a választásra – ismertette a Rejting szociológiai csoport felmérésének eredményét a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál.

Fotó: Anatolij Sztepanov / AFP

A válaszadók csaknem kétharmada (64 százalék) gondolja úgy, hogy meg kellene várni a háború befejezését, és csak azt követően érdemes megtartani a következő választást. Tizenöt százalékuk szerint azonban a jelenlegi körülmények között is sort lehetne keríteni rá, míg a válaszadók 21 százaléka nem tudta megmondani, mikor lenne jobb urnákhoz járulni.

Ha nem tört volna ki tavaly februárban a háború, akkor az eredeti menetrend szerint elviekben október utolsó vasárnapján tartottak volna Ukrajnában parlamenti választást, de ebben az időpontban erre már biztosan nem kerül sor.

Az elnökválasztást pedig március végén bonyolítanák le.

Ukrajna nyugati szövetségesei már több alkalommal is sürgették a választás megtartását, azonban a kijevi vezetés érvei szerint háború idején képtelenség megszervezni. Kérdéseket vet fel, miként szavazhatnának a külföldön tartózkodó ukrán állampolgárok, illetve az is, hogy miként élhetnének alkotmányos jogukkal a fegyveres erők tagjai, akik jelenleg is a frontvonalon harcolnak. Szintén lényeges probléma, hogy mi legyen a megszállt területeken élőkkel, amelyeket Oroszország saját területének tekint, és saját választást tartana. Mindemellett a választás anyagi fedezete sem áll rendelkezésre.

Volodimir Zelenszkij a közelmúltba ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy ha csak a háború után lesz elnökválasztás, akkor nem áll szándékában elindulni. De ha az országa még háborúban fog állni, nem engedheti meg, hogy magára hagyja az ukrán népet. Az államfő 2019 májusa óta tölti be posztját.