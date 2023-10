Arthur Engoron, a manhattani legfelsőbb bíróság tagja pénteken megrótta Donald Trump volt amerikai elnököt, figyelmeztette, hogy súlyos szankciókat vagy akár börtönbüntetést is kiszabhat rá, amiért „durván megszegte” a 250 millió dolláros New York-i csalási perében hozott részleges hallgatási tilalmat.

Arthur Engoron bíró nem szereti, ha nem tartják be az ítéletét.

Fotó: PETER FOLEY / POOL



„A lázító valótlanságok súlyos fizikai sérelemhez vezethetnek és vezettek is”, figyelmeztetett a bíró a CNBC beszámolója szerint, majd megkérdezte Trump ügyvédjétől, miért nem kellene a védencét megbüntetnie vagy börtönbe zárnia. Christopher Kise ügyvéd bocsánatot kért Trump nevében, mondván, hogy a jogsértés nem volt szándékos.

Bíró most először fenyegette meg Trumpot következményekkel, amiért megszegte a bíróság által elrendelt hallgatási korlátozásokat. Trump nem volt jelen a bíróságon, hogy meghallgassa a dorgálást, mivel szerdán elhagyta New Yorkot, miután részt vett a polgári per tárgyalásának két napján.

Engoron a hónap elején rendelt el részleges hallgatási tilalmat, miután Trump a közösségi oldalon bejegyzésben támadta a bíró egyik munkatársát.

Engoron elrendelte a bejegyzés törlését Trump saját közösségi platformjáról, a Truth Socialról, és megtiltotta a volt elnöknek, valamint az ügy minden többi részesének, hogy nyilvános megjegyzéseket tegyenek a stábjáról.

A bíró szerint Donald Trump a felelős azért, ami a honlapján megjelenik.

Fotó: ALEX KENT

A bejegyzés ennek ellenére több mint két hétig fenn maradt azonban Trump honlapján, onnan csak csütörtök éjszaka törölték, miután a bíróság e-mailben figyelmeztette erre őket. A bíró szerint ez a hallatási utasítás „kirívó megsértése”.

Kise védekezésében azzal érvelt, hogy a közösségi oldalról a bíró utasításának megfelelően törölték a bejegyzést, és Trump „nem tett több megjegyzést a bíróság munkatársaira, de úgy tűnik, a kampányoldalról senki sem vette le azt”.

Engoron azt mondta, hogy „megfontolás tárgyává teszi” Kise védekezését, de hozzátette, hogy Trump „továbbra is felelős azért, ami az oldalon megjelenik”, „ő a felelős a gépezetért, még ha az egy nagy gépezet is".

Nem ez az egyetlen per, amelyben Trumpra hallgatási tilalmat szabtak ki,

ugyanezt tette egy szövetségi bíró is Washingtonban Jack Smith különleges ügyész büntetőperében is, amelyben azzal vádolja a volt elnököt, hogy összeesküvést szőtt a 2020-as választás eredményének megfordítására. Trump korábban is megfenyegette már az ellene tanúskodókat.