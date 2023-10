A legutóbbi pénzügyi ciklusban, 2014 és 2021 között az EU összesen mintegy 1,756 millió eurót fizetett a gázai Iszlám Egyetemnek – ez derül ki az uniós pénzügyi átláthatósági rendszer adataiból. Erre a Bennfentes oldal hívta fel a figyelmet.

A gázai Iszlám Egyetem kapcsolatban áll a Hamász terrorszervezettel, mégis EU-s pénzeket is elnyert. Fotó: Halil Hamra / AP / MTI

A lap szerint a 2021-ben felsorolt utolsó projekt még folyamatban van, az majd csak 2025. december 31-én ér véget. A gázai Iszlám Egyetem 2022-ben, 2023-ban és néhány nappal ezelőtt is új Erasmus-projekteket jelentett be. A Bennfentes megjegyezte: számos, az intézményt is érintő Erasmus+ projekt nem szerepel az Európai Bizottság adatbázisaiban. Ezeket ugyanis 2022-ben és 2023-ban érvényesítették, és jelenleg is zajlanak. Ilyen Törökországgal, illetve több európai egyetemmel folytatott csereprogram is, például

a németországi Saar-vidéki Egyetemmel,

a törökországi Aksaray Egyetemmel,

a görögországi Görög Nemzetközi Egyetemmel,

a spanyol Granadai Egyetemmel,

az olasz Sienai Egyetemmel.

A Bennfentes szerint a gázai Iszlám Egyetemet a Hamász (Muzulmán Testvériség) megteremtője alapította. Ahmed Jaszinról van szó, a paralimpiai iszlamista ideológusról, aki 1987-ben a palesztinok felkelésekor egy korábbi iszlamista szervezetből létrehozta a Hamászt. A csoport kettős, katonai és társadalmi funkcióját tükrözi a szervezet politikai, társadalmi és katonai szárnyával.

De a lap arról is ír, hogy a Gázai Iszlám Egyetem a gázai fiatalok radikális nevelését is segíti, és az Izrael-ellenes műveletekben elesett Hamász-mártírokról vagy a mozgalom fegyveres szárnyáról, az Ezzedin al-Kasszam Brigádokról szóló DVD-ket is elérhetővé tesz. Ahogy iszlamista vezetők beszédeit és szellemi vezetőjük, Ahmed Jaszin sejk pályafutását bemutató könyveket is. „A politikának és a vallásnak ez a keveredése tette az egyetemet a Hamász táptalajává. Ismail Haniyeh, a leendő Hamász-kormány miniszterelnök-jelöltje is ott tanult, akárcsak Mohammed Deif, az Ezzedin al-Kasszam Brigádok vezetője” – írták a cikkben.

A Daily Mailre hivatkozva azt is közlik, hogy Mohammed Deif, a Hamász iszlamista terroristája, aki a 2023. október 7-i, több mint 900 izraeli állampolgár halálát okozó támadásokat szervezte, ugyancsak a gázai Iszlám Egyetemen tanult. Most ő utasította a harcosokat, hogy robbanóanyagokkal és buldózerekkel törjék át a Gázát körülvevő kerítéseket, hogy további százakat engedjenek át.

Emlékeztettek arra is, hogy 2012-ben Izrael egyértelműen elítélte az UNESCO döntését, hogy tanszéket hoz létre a Gázai Iszlám Egyetemen. „Az UNESCO mottója szerint a béke védelmét az emberek elméjében kell felépíteni, csakhogy a Gázai Iszlám Egyetem a terror érdekében mérgezi az emberek elméjét” – szerepelt az akkori izraeli közleményben.

Ebben azt is állították, hogy az egyetem tudósai és akadémikusai a Hamasz technokratáiként is szolgálnak. Szerintük az egyetem fegyverraktár és a katonai vezetők titkos találkozóhelye. Az Iszlám Egyetem a Hamász vezetőinek foglalkoztatási és szellemi nyugdíjazási programjaként szolgál. Az egyetem a Hamász radikális ideológiáját tanítja, és az Izraellel szembeni ellenségeskedésre összpontosít. Sőt, a Hamász az egyetem laboratóriumait robbanóanyagok és rakéták kifejlesztésére és gyártására használja, és még robbanóanyag-készítő tanfolyamot is tartott.