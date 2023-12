„Az ukránok az életüket adják a háborúban, Európa pedig finanszírozza ezt” – mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Brüsszel azért nem találja szerinte a békéhez vezető utat, mert nem is keresi.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Az államtitkár az Origónak adott évértékelő interjút , amelyben arra is kitért, hogy az vezetése nem az európai emberek érdekét tartja szem előtt, hanem valamilyen külső érdek szerint cselekszik. Mással nem tudta indokolni azt, hogy a járvány és a háború hatásai miatt nehézzé vált gazdasági környezetben Brüsszel legfontosabb feladatának érzi, hogy több tízmilliárd eurót juttasson Ukrajnába, miközben az ország nem is uniós tag.

Ezzel kapcsolatban azt is elmondta, hogy az unió ragaszkodik Ukrajna csatlakozásához, a tárgyalások megkezdéséről meg is hozták a döntést, miközben arról hallgatnak, hogy ez mennyi pénzbe is fog kerülni a közösségnek. Dömötör Csaba kiemelte, hogy egy a Financial Timeshoz eljutott brüsszeli dokumentum szerint az ukrán integráció 70 ezermilliárd forintnak megfelelő eurójába kerülne az Európai Uniónak. Ebben az összegben már benne van az a pénz is, amelyet Ukrajna a mérete és a gazdasági helyzete miatt a jelenlegi támogatási rendszer szabályai szerint alapból bekebelezne. Ilyen például az uniós agrártámogatás, amelynek a 20 százalékát Kijev azonnal megkapná, hiszen a mezőgazdasága lényegesen nagyobb, mint az unió tagjaié.

Az államtitkár úgy látja, hogy Európa legnagyobb problémája jelenleg, hogy Brüsszelben a zárt ajtók politikáját követik. Szerinte az uniós vezetőkben kialakult egy felsőbbrendű tudat, miszerint mindent jobban tudnak, így nem is akarnak senkit meghallgatni. Ezzel azonban Dömötör szerint a felelősségvállalás nem párosul.

Ugyan ki vállalta azért a felelősséget Brüsszelben, hogy egy szörnyen félrekalkulált szankciós döntéssorozatnak köszönhetően olyan zúdult Európára, amilyet négy évtizede nem láttunk? Senki

– mondta az államtitkár. Arról is beszélt, hogy a nemzeti konzultációt azért hirdeti meg már sokadik alkalommal a kormány, hogy ezeken a zárt ajtókon rést üssön. Szerinte a nemzeti konzultáción keresztül a lakosság elmondhatja a véleményét, amitől Brüsszelben félnek. Ha más országok polgárai azt látják, hogy a magyar emberek elmondhatják, hogy nem értenek egyet azzal, ahogy az Európai Unió vezetése dolgozik, akkor máshol is elkezdhetnek majd felszólalni a rossz döntések ellen.

A demokrácia brüsszeli számonkérői nem némíthatják el a demokrácia hangjait

– mondta Dömötör Csaba.