Orbán Viktor: A magyarok pénzét akarják odaadni a háború folytatására, ami elfogadhatatlan

Nem fogunk habozni, ha azt látjuk, hogy ennek a döntésnek a pénzügyi következményeit a magyarokkal fizettetik meg, be fogjuk húzni a kéziféket – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió brüsszeli stúdiójában, miután éjjel háromkor véget ért az EU-csúcs első napja, ahol eldőlt, hogy megkezdi az unió a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. A magyar kormányfő, aki mindezt végig ellenezte, és a döntésben sem vett részt, hangsúlyozta, hogy még 75 alkalom lesz arra, hogy megakadályozzák a folyamatot, a végső döntést pedig a parlament fogja meghozni. A kormányfő szerint az unió szokott rossz döntéseket hozni, ahogy tette a migráció vagy a szankciók kapcsán, és most is ugyanez történik.

2023.12.15. 07:27 | Szerző: Járdi Roland