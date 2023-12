Buszritkasággal és mozdonymakettel segített a MÁV-Volán csoport

Óriási volt az érdeklődés a Volánbusz által felajánlott Ikarus 263-as autóbusz iránt a Jónak lenni jó! jótékonysági aukción, a kikiáltási ára több mint háromszorosáért, 2,2 millió forintért kelt el. A MÁV az árverésre egy mozdonymakettet ajánlott fel, amely 250 ezer forintért talált gazdára – olvasható a MÁV-Volán csoport hétfői közleményében, mely szerint az együttesen 2 millió 450 ezres összeg a Semmelweis Egyetem Alapítvány céljait, a koraszülött gyermekek fejlesztését segíti majd.

A MÁV által felajánlott makett.

Fotó: MÁV csoport

A közlemény szerint a vállalatcsoport számára nagy öröm, hogy a befolyt közel 2,5 millió forinttal támogathatja a koraszülött gyermekek megmentését, fejlesztését célzó emberfeletti erőfeszítéseket. A Volánbusz bízik abban, hogy az értékesített autóbusz megőrzésre és hasznosításra méltó értéket jelent majd új tulajdonosának is, és számos retrórendezvényen találkozhatunk majd a már kuriózumnak számító járművel.

Az 1988 és 2001 között gyártott típusból ma már csak kilenc van a busztársaság tulajdonában.

Az aukción eladott példány 1999-es üzembe helyezése óta 1,4 millió kilométert tett meg a cégcsoport korábbi tájékoztatása szerint. A busz az egykori Szabolcs Volán kötelékében teljesített szolgálatot, honállomása Kisvárda, majd Vásárosnamény volt.

A közleményből az is kiderül, hogy a közlekedési csoport a jótékonysági akció december 17-i műsorában kiemelt támogatói oklevélben részesült, valamint az is, hogy a társaság korábban háromszor, mintegy 23 millió forint értékben támogatta a közmédia jótékonysági műsora által felkarolt civil szervezeteket és idén is nagy örömmel járult hozzá a kezdeményezéshez. A tájékoztatás a csoport köszönetével zárul, melyet a licitálóknak és a vásárlóknak címeztek.