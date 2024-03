Orbán Viktor: úgy érzem magam, mintha egy másik galaxisban lennénk

El lehet jutni egy lokális háborútól a világháborúig, erre figyelmeztette Orbán Viktor miniszterelnök uniós kollégáit. A kormányfő, aki a kétnapos EU-csúcsról jelentkezett be, azt mondta, hogy Brüsszel háborús pszichózisban él, ami azért veszélyes, mert ami elképzelhetetlen volt pár hónapja, az realitássá vált, így történhet, hogy mára az is felmerült, hogy a NATO katonákat küldjön Ukrajnába. Beszélt a júniusi EP-választásokról is, szerinte nem a bal- és jobboldali logika határozza meg a választások kimenetelét, hanem a háború- és békepártiság. A magyar kormány utóbbit képviseli, szemben a hazai baloldallal.

2024.03.22. 07:20 | Szerző: Járdi Roland

Furcsa érzés Magyarországról jönni most Brüsszelbe. Magyarország egészen úgy néz ki, mint egy normális ország – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában. A kormányfő, aki jelenleg kétnapos EU-csúcson tartózkodik Brüsszelben, hozzátette, idehaza higgadt, nyugodt észjárás uralkodik, ezzel szemben Brüsszelben háborús hangulat, háborús logika van. Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI A miniszterelnök szerint ez a távolságtartás, ami a higgadtsághoz szükséges, teljesen hiányzik Brüsszelből. Mi nem állunk háborúban, ők háborúban állnak, úgy is beszélnek, hogy le kell győzni Oroszországot – fogalmazott, hozzátéve, hogy háborús spirálban vannak a brüsszeliek. Emlékeztetett rá, hogy eredetileg fel se merült, hogy halált okozó fegyvereket küldjenek, most már katonákat küldenének. „Úgy érzem magam, mintha egy másik galaxisban lennénk.” Szerinte az a legriasztóbb az egészben, hogy ami pár hónapja elképzelhetetlen volt, az mára realitás lett. Ez egy háborús spirál, ez nem egy videójáték, ez a valóság, tette hozzá. Százezrek halnak meg emiatt, özvegyek százezrei, elmenekült emberek százezrei, nemzedékek munkája vész oda, ezek szörnyű dolgok, mondta. A kormányfő szerint a tűzszünetet és a béketárgyalást kell képviselni. Ráadásul Magyarország se egységes a kérdésben, a baloldal ugyanis háborúpárti. Úgy látja, ezt el kell kerülni, ehhez erő kell és kitartás. Mindenképpen szerencse, hogy a magyar közvélemény megőrizte higgadtságát. A miniszterelnök szerint az embereket is megkérdezik Nyugaton, a választásokon teszik ezt. Magyarországnak azonban a „bevonódásnak” mindenféle technikáit építették ki, a közös ügyekben az emberek elmondhatják a véleményüket. Tartja magát ahhoz, hogy az emberek véleményének megkérdezése nélkül az ország számára fontos kérdésekben nem dönt a kormány. Beépült az uniós intézményekbe a Soros-hálózat Most azt történik, hogy háború ide, háború oda, megtartják az EP-választásokat. Szerinte érzékelik az uniós vezetők, hogy többségben vannak már a békepártiak. Úgy látja, hogy Brüsszel a Soros-hálózat foglya, beépült az európai intézményekbe. Emiatt több kormányfő is Soros álláspontját képviseli. Magyarország számára nagyon súlyos gond az ukrán gabona Az ukrán gabonával kapcsolatban azt mondta, hogy az EU rendkívül szigorú szabályokat állít fel a gazdákkal szemben, nagyon komoly, már az észszerűsség határán túli előírásokkal csökkentik a mezőgazdaság termelékenységét. Ukrajnában azonban ilyen szabályok nincsenek, emiatt óriási versenyelőnyük van, így olcsóbban tudják előállítani a terméket. Magyarország számára ez nagyon súlyos gond – fogalmazott, miután az olcsóbb terméket megveszik Nyugaton, nem veszik meg a magyar gabonát, amelyek bent maradnak a raktárakban. Ezért óriási erőfeszítéseket kell tennie a kormánynak, hogy el tudják adni. Szerinte vissza kell állni oda, hogy nem engedjük be az ukrán gabonát, vagy ugyanolyan szabályokat alkalmazunk, mint az ukránok, fair versenyre lenne szükség, tette hozzá. Hangsúlyozta, a gazdák nem véletlenül dühösek, a gazdákra pedig nem ez a jellemző. De nagy a baj, a probléma pedig, hogy Brüsszelnek fontosabb Ukrajna, mint a gazdák. Fel kell tenni a kérdést, hogy miért hoztuk létre az uniót? Ennek két oka volt: egyrészt nem akarunk háborút, másrészt jólétet akarunk. Ehelyett szerinte háború van és „rosszlét”. El lehet jutni egy lokális háborútól a világháborúig A miniszterelnök úgy látja, hogy már nem az a kérdés, hogy ki a jobb- és baloldali, ahogy a vezetők mennek be a háborúba, úgy egyre inkább az lesz a kérdés, hogy ki a béke- és ki a háborúpárti. Ezért minél több békepárti politikust kell küldeni az unióba. A legfontosabb, hogy állítsuk meg ezt a háborús pszichózist. Ez egy helyi ügy volt, most meg ott tartunk, hogy a országainak katonai bevonódásáról beszélgetünk. El lehet jutni egy lokális háborútól a világháborúig – mondta a kormányfő, aki az uniós társait figyelmezteti rá, hogy a háborúk mindig Közép-Európából indultak ki egy helyi konfliktusból. Az európai baloldal háborúpártisága szerint a magyar baloldalon is megjelenik, hogy „aki rendel, az fizeti a zenét, megvették őket kilóra” – tette hozzá. Szerinte az a különutas politika, amit a magyar kormány csinál, az kizárólag a magyar emberek érdekéből indulhat ki, ez Brüsszelben is be van tiltva. Budapest fogságban van Budapest számára sincs fontosabb kérdés, mint hogy egy szuverén kormánya legyen az országnak, és hogy ne jöjjenek olyan emberek, akik ez ellen dolgoznak – mondta a kormányfő, aki elárulta, hogy magyar baloldali képviselők nyíltan beszéltek arról, hogy azt a pénzt, amit ideadtak nekünk, vonják el és vegyék vissza. Budapest is fogságban van, látom a régi embereket – mondta, hozzátéve, hogy ott ügyködnek azok az emberek a fővárosban, akik korábban csődbe vitték az országot, ők most éppen a fővárost viszik csődhelyzetben. Szerinte Budapestnek virágoznia kellene, a legmagasabb életszínvonalat kellene biztosítania, de nem ez van, úgy, mint 2010 előtt, a pénz szétfolyik. „Azt remélem, hogy olyan főpolgármestert választanak az emberek, aki ennek véget vet” – fogalmazott Orbán Viktor.