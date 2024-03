Harci helikopter is volt a megsemmisült orosz hadihajón

Az orosz erők légvédelmi rakétarendszer elhelyezését tervezték a kedd hajnalban megsemmisült Szergej Kotov járőrhajón – mondta Andrij Juszov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) szóvivője. A katonai hírszerző ügynökség ma megerősítette, hogy egy Project 22160 járőrhajót ukrán Magura V5 haditengerészeti drónok találták el a megszállt Krím-félsziget partjainál, a Kercsi-hídnál. Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta az esetet.

Egy Project 22160 járőrhajó Isztambul kikötőjében. Ilyen típusú volt a megsemmisült hadihajó is.

Fotó: AFP

„Ez egy több mint 60 millió dollár értékű új hajó. Az ilyen típusú hajók 2017-ben álltak szolgálatba, és az ellenségnek tervei voltak velük” – mondta Jusov a The Kyiv Independent szerint.

Amellett, hogy járőrhajóként szolgál, a tervek szerint légvédelmi rendszereket is elhelyeztek a hajón

– nyilatkozta a szóvivő. A hajó legénységével kapcsolatban elmondta, hogy vannak sebesültek és halottak is, de valószínűnek tartja, hogy a többségnek sikerült időben evakuálnia. Az orosz fekete-tengeri flottának összesen négy ilyen típusú hajója volt, amelyeket az ukrán haditengerészet „a legmodernebbnek” nevez.

Az ukrán média arról is beszámol, hogy egy orosz parancsnok lehallgatás során megtudták, helikopter is volt a megsemmisített hajó fedélzetén. „Volt egy helikopter (a fedélzeten), egy hajó fegyverekkel, AK–176-osokkal (haditengerészeti fegyver)” – szól a közzétett hanganyag. Az Ukrajinszka Pravda meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy

a járőrhajóval együtt egy orosz Ka-29 szállító- és harci helikopter is megsemmisült.

A támadásról időközben több felvétel is megjelent a közösségi médiában, köztük az is, amely a csapást végrehajtó kamikáze drón felvételeit is.