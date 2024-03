Megtiszteltetés volt Orbán Viktort és kedves lányát, Flórát vendégül látni tegnap este Mar-a-Lagóban

– írta szombaton saját közösségi oldalára, a Truth Socialra Donald Trump. A volt amerikai elnök a posztját úgy folytatta, hogy „Viktor nagyszerű vezető, az egész világon tisztelik”.

Magyarország biztonságos ország az erős bevándorlási politikája miatt, és amíg ő vezeti az országot, az is lesz!

– zárta a bejegyzését. A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy Orbán Viktor többnapos látogatást tett az Egyesült Államokban, melynek keretében Donald Trump volt amerikai elnökkel és republikánus elnökjelölttel tárgyalt. Az eseményről rövid videókat is megosztott Orbán Viktor stábja. A magyar kormányfő első posztjában – amelyben úgy fogalmazott, „valljuk be őszintén, jobb lenne a világnak és jobb lenne Magyarországnak is, ha Donald Trump elnök úr visszatérne” – feltűnik a miniszterelnök lánya, Orbán Flóra is a felvétel 18. másodpercében, amikor a kormányfő megérkezik a volt elnök mar-a-lagói rezidenciájához.

Korábban kerestük a miniszterelnök sajtófőnökét, hogy kik vettek részt Orbán Viktor miniszterelnök kíséretében, mennyi ideg fog a kormányfő és a kísérete az Egyesült Államokban tartózkodni, illetve lesznek még további programjaik az Egyesült Államokban. Ahogy választ kapunk, frissítjük a cikkünket. Beszámoltunk arról is, hogy szinte az összes nagyobb külföldi médium beszámolt a Trump–Orbán-találkozóról, illetve a zárt körű klubeseményről készült felvételek köbe járták a világot.