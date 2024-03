Orbán Viktor: Háború vagy béke? A miniszterelnök a március 15-i nemzeti ünnepen tartott beszédében az 1848-es és a jelenlegi események között állított párhuzamot. Ahogyan a márciusi ifjak is a békés forradalomban hittek, úgy Magyarország most sem akar háborút. Orbán Viktor elmondta, hogy a történelemben előbb-utóbb minden birodalomnak beletört a bicskája hazánk meghódításába. Ha Brüsszel ezt nem látja be, akkor el kell foglalnunk.