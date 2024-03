A március 15-i nemzeti ünnep, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 176. évfordulójának alkalmából a Nemzeti Múzeumnál tartott beszédet Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő kiemelte, hogy 1848 márciusában Európa lángokban állt, több országban is vér folyt, ezzel szemben Magyarországon verset írtak, 12 pontot szerkesztettek, színházba mentek az emberek, és estére győztek. A magyar forradalom nem romboló, hanem építő, nem tagadó, hanem alkotó, a végén nem halál, hanem élet sarjad belőle – ez történik, ha magyar fiatalok csinálnak forradalmat.

Orbán Viktor: magyar forradalom nem romboló, hanem építő, nem tagadó, hanem alkotó, a végén nem halál, hanem élet sarjad belőle

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Nem az a kérdés, hogy milyen világot hagyunk a gyerekeinkre, hanem az, hogy milyen gyerekeket hagyunk a világra. Ezen múlik minden

– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, hogy 176 évvel ezelőtt is azon múlt minden, hogy a márciusi ifjak szülei, Petőfi, Jókai, Irányi és Vasvári szülei derék gyerekeket hagytak a világra. Minden amink van, az elődeinknek köszönhető, és küldetésünket is tőlük kaptunk, amit tovább kell vinnünk.

A magyarok sorsa láncolat, Szent Istvántól Petőfin át az 1956-os hősökön keresztül a mostani generációig, és így megy majd tovább.

Európa cél nélkül töri a követ, Magyarország katedrálist épít a kőből. Ezt a katedrálist látták maguk előtt a márciusi ifjak is, ezért voltak bátrak – emelte ki Orbán Viktor.

Európa ma nem csendes, hanem egyre hangosabb. Európa népei féltik az értékeiket, pont úgy, ahogy Petőfiék idejében. Most épp Brüsszeltől, akik ránk akarják kényszeríteni az akaratukat.

De mi nem megyünk háborúba, nem engedjük be a migránsokat, és nem adjuk oda a gyermekeinket sem!

– jelentette ki a miniszterelnök.

Brüsszel nem az első birodalom, amely Magyarországot le akarja igázni, de előbb utóbb mindenki belátta, hogy ellenünk nem megy semmire.

Elfogyott a félhold, elkopott a kétfejű sas karma, és elvásott a vörös csillag is.

Mi vagyunk az a Dávid, amit minden Gólitának jó elkerülnie” – tette hozzá Orbán. Azt azonban kiemelte, hogy a kiegyezéssel megmutattuk, hogy ha megkapjuk a tiszteletet, akkor mi is megadjuk, és velünk együtt lehet működni, jó partnerek tudunk lenni

A kormányfő szerint azonban ha Brüsszel ezt nem látja be, akkor el kell foglalnunk Brüsszelt. 1848-ban megálltunk Schwechatnál, de most nem fogunk. Magyarországnak vannak társai, hiszen a szlovákok talpra álltak, a csehek és au olaszok ébredeznek, a hollandok is már talpon, és az amerikaiak is lázadnak. Az év elején még egyedül voltunk, de év végére már mi leszünk a többség a nyugati világban, ahol szuverenista fordulat érkezik.

„Megnyithatjuk a nyugati nemzetek nagy korszakát, amiben mindenki megtalálhatja a maga számítását. Kivéve azokat, akik kiírták magukat a történelemből, akik megszegték a nemzet szolgálatára tett esküjüket, hátba támadták hazájukat, akik aknamunkát végeznek Brüsszelben.”

Beszédét Orbán Viktor azzal zárta, hogy a június 9-i EP-választás „tétje is az lesz, hogy kiállsz a hazáért, vagy inkább idegenek kenyerét eszed.”